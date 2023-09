Liebes-Krise mit Laura? Pietro Lombardi meldet sich zu Wort!

Liebes-Krise zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa? Zumindest gab es in den vergangenen Wochen viele Gerüchte darüber. Nun meldet sich der DSDS-Juror in den sozialen Netzwerken zurück und verkündet eine Überraschung.

Laura Maria Rypa hat den gemeinsamen Broadcast-Channel verlassen und entfolgte Pietro Lombardi sogar kurzzeitig bei Instagram. Das war der Grund, weshalb die Spekulationen hochkochten und die Fans eine Liebes-Krise zwischen dem Paar vermuteten. Zwar soll daran ein Systemfehler dran Schuld gewesen sein – dennoch gab es viele Trennungsgerüchte.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa kaufen ein Haus

Doch jetzt kommt die überraschende Antwort. Während die Fans eine Trennung vermuten, hat das Paar gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet und sich ein Haus verkauft. „Letzte Woche standen sehr viele wichtige Dinge an und eins der wichtigsten konnten wir auch endlich erledigen: wir haben gemeinsam ein Haus gekauft. Dieses Haus bedeutet nicht nur einen Umzug für uns, sondern wir planen darin unsere komplette Zukunft. Wir freuen uns sehr die ganzen Erlebnisse dort erleben zu dürfen, egal ob es schöne oder auch schwere Tage werden, wir tun es für uns und unsere Familie. Leano und natürlich auch Alessio werden dort aufwachsen und gemeinsame Erinnerungen mit uns schaffen. Jetzt genießen wir noch ein paar Tage unseren Urlaub und ab Oktober heisst es ran an die Arbeit, denn wir sind jetzt Hausbesitzer und da muss noch einiges passieren, bis wir einziehen“, heißt es in einem gemeinsamen Statement bei Instagram.

Die Beziehung erlebte in den vergangenen Jahren eine Achterbahnfahrt. Mehrere Trennungen und eine Paartherapie haben die beiden bereits hinter sich, im Jahr 2022 folgte das große Liebes-Comeback und verkündeten dann, dass Nachwuchs unterwegs ist. Ihr Sohn Leano Romeo kam zu Beginn des Jahres dann auf die Welt. Egal, wie schwierig die Situation zwischen den beiden war – sie haben sich immer wieder zusammengerauft. Ganz zur Freude der Fans.