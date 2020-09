Liebes-Hammer! Pietro Lombardi hat wieder eine Freundin

Pietro Lombardi ist wieder vergeben! Das bestätigte er nun selbst auf Instagram. Seit Sarah hatte der Sänger keine Beziehung mehr – jedenfalls öffentlich. Nun teilte Pietro seinen Fans mit: Er ist wieder in festen Händen! Zu einem späteren Zeitpunkt möchte er darüber noch ausführlich berichten.

Auf diese Nachricht haben viele Fans gewartet: Pietro Lombardi ist wieder in festen Händen! Fünf Jahre ist die Trennung von Sarah nun schon her – diese hat seit einiger Zeit wieder jemand Neues an ihrer Seite: Niemand geringeres als Julian Büscher. Lange und vor allem oft wurde Pietro nach seinem aktuellen Beziehungsstatus gefragt. Meist dementierte er, dass er in einer Beziehung sei. Doch nun postet der Sänger etwas in seine Instagram-Story, was alle überraschen sollte.

Für Pietro ist es Zeit weiterzumachen

Lange Zeit war es still um den 28-Jährigen. Nicht musikalisch, sondern bedienungstechnisch. Doch nun verblüffte der “Cinderella”-Interpret mit einer Instagram-Story. Auf dem Bild sieht man seine Hand und die einer Frau. Darauf schrieb er: “Es ist Zeit, neue Türen aufzustoßen und neuen Anfängen zu vertrauen. Wenn ich mich bereit dafür fühle, erzähle ich euch bald mehr. Liebe euch, Team Lombardi”

Wer ist die Frau an seiner Seite?

Das klingt vielversprechend von Pietro! Bald wird er da also die Karten offen hinlegen. Ob er erfahren wird, wer die Glückliche an seiner Seite ist? Die Fans sind sich einig: Es muss die Rechtsanwaltsgehilfin Laura Maria sein. Im Juli sprach er das erste Mal über eine neue Frau an seiner Seite und nun scheint es wirklich was Festes zu sein. Ob es wirklich Laura Maria ist, oder doch jemand ist, wird Pietro selber bestimmt bald erzählen! Schon gelesen? Pietro Lombardi: Das sind seine Pläne nach DSDS