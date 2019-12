Liebes-Aus: Johannes Haller und Yeliz Koc haben sich getrennt!

Johannes Haller und Yeliz Koc haben sich in der ersten Staffel von „Bachelor in Paradise“ kennengelernt. Schon vor einiger Zeit haben sie sich getrennt, rauften sich aber wieder zusammen. Nun gab das Paar das endgültige Liebes-Aus bekannt!

Bereits in den vergangenen Tagen war es verdächtig still auf den Social-Media-Kanälen von Johannes Haller und Yeliz Koc. Und auch Weihnachten verbrachten die beiden getrennt. Der Grund: Das Paar hat sich getrennt! Das bestätigte Johannes Haller jetzt bei Instagram.

Statement bei Instagram

„Vielen von euch ist es bereits aufgefallen und jetzt soll es auch kein Geheimnis mehr sein. Ich bin ein paar Tage vor Weihnachten in Hannover ausgezogen“, schrieb der 31-Jährige in einer Instagram-Story. „Yeliz und ich haben uns getrennt“, schrieb er in dem Statement weiter.

Was ist der Trennungsgrund?

Er selbst verbringe die Zeit derzeit in Südafrika allein. Die beiden sind freundschaftlich auseinander gegangen – böses Blut wird also nicht fliesen. „Wir haben uns als Freunde verabschiedet und möchten das auch dabei belassen. Wir haben in den letzten Monaten um unsere Liebe gekämpft, aber am Ende haben wir feststellen müssen, dass es für uns nicht mehr reicht“, so der Blondschopf. Weitere Details zum Trennungsgrund wolle er nicht verraten. Yeliz Koc hat sich selbst bisher noch nicht zu Wort gemeldet.