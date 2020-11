Liebes-Aus: Andrej Mangold & Jennifer Lange haben sich getrennt!

Andrej Mangold und Jennifer Lange nahmen in der diesjährigen Staffel von “Das Sommerhaus der Stars” teil. Doch die RTL-Show war für das “Bachelor”-Paar wohl eine Zerreißprobe. Nun wurde offiziell bestätigt: Die beiden haben sich getrennt!

Durch die Eskalation im “Sommerhaus der Stars” mussten Andrej Mangold und Jennifer Lange einiges einstecken. Immer wieder lästerten sie in der Show über Ex-Bachelor-Kanditatin Eva Benetatou. Das Paar sorgte im Netz daraufhin für einen krassen Shitstorm – einige User warfen den beiden sogar Mobbing vor! Daraufhin distanzierten sich sogar einige Werbepartner von den beiden.

Jenny Lange bestätigt Liebes-Aus

Schon seit Tagen wurde vermutet, dass sich Andrej Mangold und Jenny Lange getrennt haben. Das Liebes-Aus wurde nun sogar offiziell bestätigt: Sie gehen tatsächlich künftig getrennte Wege! Die Trennung selbst bestätigte Jennifer Lange bei Instagram. “Ich möchte heute etwas loswerden, was mir sehr auf dem Herzen liegt und Klarheit schaffen… Andrej und ich haben uns getrennt und werden nun unterschiedliche Wege gehen”, verkündet sie bei Instagram. “Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die wir zusammen erlebt haben und wünsche ihm von Herzen alles Gute für seine Zukunft”, heißt es in dem Statement weiter.

Was ist der Trennungsgrund?

Weitere Fragen zur Trennung will Jennifer Lange nicht beantworten, denn das Thema sei privat. Die Influencerin ging auch nicht näher auf die Trennungsgründe ein. Eigentlich galten Andrej Mangold und Jennifer Lange als Traumpaar. Doch die Teilnahme am “Sommerhaus der Stars” war für die Beziehung wohl zu viel und zerrte an den Nerven. Kennengelernt haben sich die beiden in der Show “Der Bachelor” – Andrej Mangold gab Jennifer Lange dort die letzte Rose und hat sich gegen Eva Benetatou entschieden. Im “Sommerhaus der Stars” trafen alle drei erneut aufeinander – das war für das Paar wohl zu viel… Schon gelesen? Nach Sommerhaus-Drama: Jennifer Lange entschuldigt sich bei Eva Benetaou!