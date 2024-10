Liam Payne (†31): Kurz vor seinem Tod zeigte der „One Direction“-Star noch sein Liebes-Glück

Liam Payne ist im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Kurz bevor der „One Direction“-Star aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires (Argentinien) stürzte, zeigte er in den sozialen Medien noch sein Liebes-Glück.

Er posiert mit seiner Freundin, lacht in die Kamera und schmiedete Pläne für Halloween: Kurz vor seinem Tod war die Welt für Liam Payne noch in Ordnung. „Guten Morgen allerseits“, heißt es in seinem letzten Post bei Snapchat. In seinem Post bemerkt er eine Base Cap, die vor ihm liegt. „Ist das dein Hut?“, fragt er seine Freundin. Influencerin Kate Cassidy antwortet darauf mit einem „Ja“. Danach schüttelt der Sänger den Kopf und sagt: „Kinder …“

Liam Payne wirkte mit seiner Freundin sehr glücklich

„Es ist ein wunderschöner Tag in Argentinien“, lässt er in dem Video wenige Stunden vor seinem Tod verlauten. In dem Clip wirkt der Musiker sehr gut gelaunt und glücklich. „Das ist der Frühstückstisch. Ich genieße einfach Kaffee und Frühstück, obwohl es 13 Uhr ist“, sagt Liam Payne. „Wir schlafen tatsächlich jeden Tag mindestens bis 12 Uhr aus. Wir sind solche Verlierer!“, sagt seine Freundin Kate Cassidy aus dem Off. Er genieße den Urlaub, die beiden wollten den Tag mit Reiten und Polospielen verbringen – mittlerweile wurde das Video gelöscht. In einem anderen Post bei Snapchat wirken die beiden ebenfalls sehr glücklich – sie im Bikini, der Sänger in einer Badehose. In einem weiteren Clip albern die beiden herum.

Wann die Posts gemacht wurden, ist unklar – jedoch stammen diese nicht direkt vom Tag seines Todes. Denn das Paar kam am 30. September in Argentinien an, am 14. Oktober ist Kate Cassidy laut US-Medienberichten alleine abgereist. Zwei Tage später ist Liam Payne vom Hotel gestürzt und verstorben. Bisher hat sich seine Freundin nicht zu seinem Tod geäußert – das Paar ist seit 2022 zusammen.

Liam Payne hatte in den vergangenen Jahren mit Alkohol und Drogen zu kämpfen. Im Podcast „The Diary of a CEO“ redete er davon, dass er am „Tiefpunkt“ gewesen sei. Auch auf die Frage, ob er Suizid-Gedanken hatte, beantwortete er mit „ja“. „Es gibt Dinge, über die ich definitiv nie, nie gesprochen habe. Es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm“, erklärte der Sänger offen. Die genauen Todesumstände sind bisher unklar – derzeit untersucht die Polizei den Fall.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.