Liam Neeson: Beendet er seine Actionfilm-Karriere?

Liam Neeson ist einer der gefragtesten Actionfilm-Stars und war schon in unzähligen Streifen zu sehen. Doch beendet der Schauspieler möglicherweise bald seine Karriere? Dazu hat er sich nun in einem Interview geäußert.

Actionfilme ohne Liam Neeson sind wohl kaum vorstellbar. Seinen Durchbruch hatte er im Jahr 1993 mit dem Film „Schindlers Liste“, wo er die Rolle des Oskar Schindler verkörperte. Danach hatte er zahlreiche Rollen inne – dazu zählen beispielsweise „96 Hours“, „Unknown Identity“ oder „The A-Team“. Doch hängt er seine Karriere als Actionstar bald schon an den Nagel?

Liam Neeson will bald mit Actionfilmen aufhören

„Ich denke, die Actionfilme werden sich dem Ende zuneigen – das müssen sie auch“, erzählt Liam Neeson in einem Interview mit Sunday Today. Der „96 Hours“-Darsteller feiert in wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag. Er bekäme Drehbücher angeboten, wo die Hauptdarsteller um die 29 wären – das würde dann zu „55, 56, 57“ umgeändert werden. „Das Publikum ist nicht dumm. Sie werden sagen: ‚Oh, scheiß auf diesen Typen, Liam Neeson. Er muss 71, 72, 73 sein…'“, so der „96 Hours“-Darsteller. Er gab zu, dass er irgendwann aufhören würde – wann das jedoch sein wird, hat der Schauspieler noch offen gelassen. Doch ewig wird er für Actionfilme nicht mehr vor der Kamera stehen.

Sollte er tatsächlich demnächst irgendwann aufhören, würden ihn die Fans wohl schmerzlich vermisst – schließlich ist Liam Neeson bei Actionfilmen kaum wegzudenken. Schon bald kommen seine Fans aber nochmal voll auf die Kosten: Der Schauspieler rührt derzeit die Werbetrommel für seinen neuen Film „Blacklight", welcher sicherlich auch diesmal wieder ein voller Erfolg werden wird.