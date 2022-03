Let’s Dance-Pause? Daniel Hartwich hat Corona!

Nun hat es den Nächsten erwischt! Seit Beginn der Staffel von „Let’s Dance“ sind immer wieder Promis oder Profitänzer ausgefallen. Nun hat es auch den Moderator selbst erwischt: Daniel Hartwich hat sich mit Corona infiziert.

Was ist nur mit „Let’s Dance“ in diesem Jahr los? Reihenweise infizieren sich die Promis und Profizänzer mit dem Coronavirus. In der vorletzten Woche sind beispielsweise gleich drei Kandidaten ausgefallen. Und auch in dieser Woche gibt es Ausfälle: Kandidat René Casselly muss pausieren. Erst am Freitag davor musste er auf seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger verzichten.

Daniel Hartwich wurde positiv getestet

Doch es gibt weitere Ausfälle: Moderator Daniel Hartwich hat ebenfalls Corona! Daniel Hartwich muss die kommende Folge von „Let’s Dance“ von zu Hause aus verfolge. Denn RTL gab bekannt, dass der Moderator ebenfalls positiv getestet wurde. Die Show fällt deshalb aber nicht aus. Neben Victoria Swarovski wird jemand anders die Sendung präsentieren – bisher hat RTL dazu aber noch keinen Namen bekanntgegeben.

Fans fordern Pause der Show

Unterdessen diskutieren die Fans, dass „Let’s Dance“ in eine Pause gehen soll. Denn aufgrund der zahlreichen Corona-Ausfälle sei der Wettbewerb nicht mehr fair. Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg wurde beispielsweise als erste Kandidatin aus der Show gewählt – kam dann jedoch zurück, als Hardy Kruger Jr. sich mit Corona infiziert hat und nicht mehr in der Show antreten konnte. Dann hat sie sich ebenfalls mit Corona infiziert und hatte sich dann aber selbst mit Corona infiziert. Nach ihrer Rückkehr ist sie dann ernst aus der Show ausgeschieden. Die neue Folge von „Let’s Dance“ zeigen RTL und RTL+ am Freitag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Let’s Dance 2022: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?