Let’s Dance 2023: Wer ist raus? Dieser Star fliegt in Show 5!

Die fünfte Live-Show von „Let’s Dance“ stand am Freitagabend an. Die Promis mussten auf dem Tanzparkett wieder alles geben! Einige Tanzpaare konnten die Jury und Zuschauer voll überzeugen – für einen Promi hat es jedoch nicht gereicht.

Die Performance von Knossi und Isabel Edvardssonkam bei der Jury richtig gut an. Dann kullerten sogar einige Tränen. „Ich habe dir gesagt, dass sich Fleiß auszahlt! Glaubst du es mir jetzt?“, fragte Isabel ihren Tanzschützling unter Tränen. Und weiter: „Mit deiner Ehrlichkeit, mit deiner Begeisterung bist du mir ans Herz gewachsen. Ich sehe, wie viel in dir steckt!“Knossi war hin und weg: „Ich werde diesen Tag niemals vergessen!“

Auch Anna Ermakova hat die Jury bei „Let’s Dance“ total geflasht. Zu dem Song „Anything Goes“ legte sie mit Show-Partner Valentin Lusin einen Quickstep aufs Parkett. Damit begeisterte das Tanzpaar die Jury und erhielt die volle Punktzahl. „Für mich gab es in der Geschichte von ‚Let’s Dance‘ keinen besseren Quickstep!“, schwärmte Motsi Mabuse. Im Publikum saß ein ganz besonderer Fan: Ihre Mutter Angela Ermakova feuerte sie an und war ebenfalls begeistert von der Performance.

Das waren die Tänze in der fünften „Let’s Dance“-Show

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke:

Paso Doble, „Everybody Wants To Rule The World“ (Tears For Fears)

Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc:

Quickstep, „The Look“ (Roxette)

YouTuberin & Unternehmerin Sally Özcan & Massimo Sinató:

Charleston, „Don’t Bring Lulu“ (The Andrews Sisters)

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov:

Charleston, „Girls Just Wanna Have Fun“ (Cyndi Lauper)

Sternekoch Ali Güngörmüs & Christina Luft:

Samba, „La Bomba“ (King Africa)

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel:

Contemporary, „Bis meine Welt die Augen schließt“ (Joel Brandenstein, Alexander Knappe)

Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla & Isabel Edvardsson:

Charleston, „So Ein Mann“ (Margot Werner)

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova:

Slowfox, „City of Stars“ (Ryan Gosling, Emma Stone)

Handballspieler Mimi Kraus & Mariia Maksina:

Contemporary, „Pointless“ (Lewis Capaldi)

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin:

Quickstep, “ Anything Goes“ (Tony Bennett, Lady Gaga)

Dieser Promi muss die Show verlassen

Während einige Tanzpaare die Jury überzeugen konnte, erhielt ein Promi die wenigsten Anrufe. Gereicht hat es diesmal nicht für Sally Özcan & Massimo Sinató – die beiden müssen die Show verlassen. Der Traum vom „Dancing Star 2023“ ist damit geplatzt. Die anderen Promi-Paare kämpfen in der nächsten Show ums Weiterkommen. RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Let’s Dance 2023: Das sind die Tanzpaare der Staffel