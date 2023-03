Let’s Dance 2023: Wer ist raus? Dieser Promi fliegt in Show 3!

Bei „Let’s Dance“ mussten die Stars wieder alles geben! Die Tanz-Paare fegten wieder über das Parkett und wollten die nächste Runde erreichen. Doch am Ende hat es für einen Promi nicht gereicht.

Die Promis sorgten auch in der dritten Show von „Let’s Dance“ wieder für einige Wow-Momente. So konnte beispielsweise YouTuberin Julia Beautx die Zuschauer mit ihrem Tango in den Bann reißen. Doch der Auftritt von Anna Ermakova hat alle geflasht. Juror Joachim Llambi war total begeistert und gab der Tochter von Boris Becker sogar 11 Punkte.

Anna Ermakova holt 31 Punkte

Mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin legte sie einen Slowfox auf das Tanzparkett, der es in sich hatte. Von der Jury gab es die volle Punktzahl – Joachim Llambi zog dann sogar noch eine Kelle, um Anna Ermakova 11 Punkte zu geben. „Ich weiß nicht, wann ich bei ‚Let’s Dance‘ so einen Slowfox gesehen habe“, schwärmte Motsi Mabuse. Und auch die User beim Kurznachrichtendienst Twitter waren von der Darbietung total begeistert. Für Valentin dürfte der Auftritt jedoch alles andere als einfach gewesen sein. Denn er und seine Freundin haben ihr Baby verloren. „Renata wir lieben dich alle und schicken dir ganz viel Liebe aus dem Studio“, meinte Moderatorin Victoria Swarovski.

Dieser Promi muss die Show verlassen

Auch, wenn viele Tanz-Paare eine gute Performance abgeliefert haben – am Ende der Show musste ein Promi dennoch die Show verlassen. Natalia Yegorova hat die wenigsten Anrufe erhalten und ist aus der Show ausgeschieden. Die weiteren Promi-Paare kämpfen in der kommenden Woche weiter um den Titel „Dancing Star 2023". RTL und RTL+ zeigen „Let's Dance" am Freitag um 20:15 Uhr.