Let’s Dance 2023: Wer ist raus? Dieser Promi fliegt aus Show 2!

Bei „Let’s Dance“ mussten die Promis wieder alles geben und fegten in der zweiten Show über das Tanzparkett. Doch ein Tanzpaar konnte nicht überzeugen und musste die Show verlassen.

Anna und Valentin und Philipp und Patricija haben mit jeweils 29 Punkten die höchste Wertung in der Show bekommen. Bereits in der ersten Show konnte Anna Ermakova auf ganzer Linie überzeugen und galt seitdem als Favoritin. Und auch in der zweiten Show legte die Tochter von Boris Becker einen Wow-Auftritt hin.

Mit Philipp Boy hat sie jedoch einen Konkurrenten bekommen. Denn mit seiner Performance begeisterte er die Jury. Philipp und Patricija Ionel bekamen von den Juroren Joachim Llambi und Jorge Gonzalez jeweils zehn Punkte. „Das hatte so viel Lässigkeit und so viel Kontrolle – du hast das echt gut gemacht“, sagte Joachim Llambi. Und auch Motsi Mabuse war total geflasht: „Das war sensationell! Du zeigst verschiedene Seiten, ich mag das, was du machst.“ Philipp selbst konnte es nicht fassen: „Viele denken, es fällt mir leicht, aber das ist falsch, es tut unfassbar weh, ich kann gar nicht glücklicher sein“.

Dieses Tanzpaar ist aus der Show ausgeschieden

Für ein Paar liefen die Vorbereitungen nicht wie geplant. Profitänzer Christian Polanc muss gesundheitsbedingt pausieren und konnte nicht mit Schauspielerin Sharon Battiste über das Tanzparkett fegen. An seiner Stelle übernahm Alexandru Ionel, der vergangenen Freitag mit Model Alex Mariah Peter aus dem Wettbewerb ausgeschieden war. Das Motto der zweiten Show lautete „Born in“. Für ein Promipaar hat es jedoch nicht gereicht: Comedian Abdelkarim & Kathrin Menzinger haben die wenigsten Anrufe erhalten und sind aus der Show ausgeschieden. Schon gelesen? Let’s Dance 2023: Das sind die Tänze der zweiten Show