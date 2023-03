Let’s Dance 2023: Partnertausch in der nächsten Show!

Das gab es bei „Let’s Dance“ noch nie: Alle neun Stars, die noch im Rennen um den Titel „Dancing Star 2023“ sind, müssen sich für eine Woche von ihren bisherigen Tanzpartner:innen trennen und gehen in der nächsten Live-Show mit anderen Profis an den Start.

Diesen ersten Partnertausch in der Geschichte von Deutschlands schönster Tanzshow verkündete das Moderations-Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski live am Ende der 5. Entscheidungsshow am Freitagabend. Damit steht den Promis und Profis eine ganz besonders aufregende und herausfordernde Trainingswoche bevor.

Vom Partnertausch nicht mehr betroffen ist Sally Özcan. Die YouTuberin und Unternehmerin musste gestern als fünfter Star „Let’s Dance“ verlassen. Für ihren Charleston mit Profi-Tänzer Massimo Sinató hatte sie insgesamt 22 Jurypunkte von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bekommen. Neben Sally Özcan mussten an diesem Freitagabend außerdem Ali Güngörmüs und Sharon Battiste nach der Bewertung durch die Jury und das Voting des Publikums zittern.

Alle Tänze, Songs und Jurywertungen der fünften Live-Show von „Let’s Dance“

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov:

Charleston, „Girls Just Wanna Have Fun“ (Cyndi Lauper): 23 Jurypunkte insgesamt

Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc:

Quickstep, „The Look“ (Roxette): 19 Jurypunkte insgesamt

Handballspieler Mimi Kraus & Mariia Maksina:

Contemporary, „Pointless“ (Lewis Capaldi): 23 Jurypunkte insgesamt

YouTuberin & Unternehmerin Sally Özcan & Massimo Sinató:

Charleston, „Don’t Bring Lulu“ (The Andrews Sisters): 22 Jurypunkte insgesamt

Sternekoch Ali Güngörmüs & Christina Luft:

Samba, „La Bomba“ (King Africa): 15 Jurypunkte insgesamt

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova:

Slowfox, „City of Stars“ (Ryan Gosling, Emma Stone): 24 Jurypunkte insgesamt

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin:

Quickstep, “ Anything Goes“ (Tony Bennett, Lady Gaga): 30 Jurypunkte insgesamt

Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla & Isabel Edvardsson:

Charleston, „So Ein Mann“ (Margot Werner): 26 Jurypunkte insgesamt

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke:

Paso Doble, „Everybody Wants To Rule The World“ (Tears For Fears): 25 Jurypunkte insgesamt

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel:

Contemporary, „Bis meine Welt die Augen schließt“ (Joel Brandenstein, Alexander Knappe): 30 Jurypunkte insgesamt

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr.