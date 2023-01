Let’s Dance 2023: Offiziell bestätigt! Das sind alle 14 Kandidaten

Knallhartes Training und eiserne Disziplin: Das dürften die Neujahrsvorsätze der 14 Stars sein, die ab dem 17. Februar 2023 in der 16. Staffel von „Let’s Dance“ den Dancefloor unsicher machen wollen. Hochmotiviert sind sie alle, aber wer hat wirklich das Zeug zum „Dancing Star 2023“?

Wer kann die „Let’s Dance“-Jury bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González überzeugen? Und wer wird sich in die Herzen der Zuschauer:innen tanzen? Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führen als Moderations-Duo erneut durch die Live-Shows und fiebern mit den Tanzpaaren mit. Auch in diesem Jahr startet der Kampf um den Titel „Dancing Star 2023“ mit der Kennenlernshow, bei der die 14 Stars erfahren, mit welchen Profitänzer:innen sie in den folgenden Wochen oder gar Monaten schwitzen, leiden, aber auch jubeln dürfen.

Diese Promis sind bei „Let’s Dance“ dabei

Alex Mariah Peter (Model)

„Ich freue mich unfassbar, bei ‚Let’s Dance‘ dabei sein zu dürfen. Ich hatte immer ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Thema Tanz, bis zu den Momenten, in denen ich ‚gezwungen‘ wurde zu tanzen, da habe ich erst gemerkt wie viel Spaß es macht und was für ein empowerndes Gefühl entstehen kann. Außerdem freue ich mich komplett auf den sportlichen Aspekt und den ein oder anderen Muskelkater. Es wird eine große Challenge für mich, aber ich würde lügen, wenn ich nicht auch Lust hätte, so weit wie möglich zu kommen, bestenfalls bis ins Finale.“

Anna Ermakova (Model)

„Ich freue mich sehr, bei ‚Let’s‘ Dance mitzumachen. Ich wollte schon immer die Zeit und die Gelegenheit haben, auf eine professionelle Art und Weise Tanzen zu lernen, und jetzt, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Ich weiß, dass es hart sein wird, aber ich freue mich auf die Herausforderung!“

Chryssanthi Kavazi (Schauspielerin)

„Für mich ist die Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘ wirklich ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht. Ich habe riesengroßen Respekt vor der Herausforderung und möchte natürlich so lange wie möglich durchhalten. Tatsächlich freue ich mich aber auch sehr, mich dem Publikum mal persönlich vorzustellen, denn die meisten kennen mich bisher vor allem in meiner Rolle bei GZSZ. Ich bin mehr als ready und hab Lust, an meine Grenzen zu gehen. Das wird eine tolle Erfahrung!“

Julia Beautx (YouTuberin)

„Ich habe noch nie in meinem Leben getanzt, was ‚Let’s Dance‘ besonders spannend für mich macht. Ich liebe Herausforderungen und wenn ich etwas will, dann hänge ich mich zu 110% rein! Schon als ich die Show als Kind gesehen habe, hab ich gedacht: Wow, sowas Magisches möchte ich auch mal machen! Bei ‚Let’s Dance‘ mitzumachen ist also schon lange ein Traum von mir. Umso mehr werde ich mich anstrengen, diesem Traum gerecht zu werden und alles geben.“

Natalia Yegorova (Singer/Songwriter & Botschafterin)

„Tanz ist Bewegung und Bewegung ist Leben! Ich bin eine Frau – und Tanz liegt in unserer Natur. Wir haben es verlernt oder es wird uns oft verboten, unseren Körper zu spüren, Emotionen zum Ausdruck zu bringen und unsere Weiblichkeit zu leben. Ich tue es endlich! Und ich mache es auch für all die Frauen, die sich bisher nicht getraut haben, ihre Leidenschaft zu leben. Ich nehme hoffentlich alle mit auf eine wundervolle Tanz-Reise.“

Sally Özcan (YouTuberin und Unternehmerin)

„Ich freue mich so sehr, bei ‚Let’s Dance‘ dabei zu sein. Ich bin das erste Mal seit langer Zeit so richtig aufgeregt. Vor dem harten Training habe ich großen Respekt, freue mich aber auf die aufregende Zeit, die bezaubernden Kostüme und die vielen Kollegen und vor allem darauf, die ‚Let’s Dance‘-Familie kennenzulernen. Das wird die Zeit meines Lebens!“

Sharon Battiste (Schauspielerin)

„Die Rübe ist am Start Leute – Mit dem Kopf durch die Wand und bis ins Finale. Ich freue mich riesig auf die Herausforderung, denn aufgeben ist keine Option.“

Abdelkarim (Comedian)

„Gibt es einen besseren Ort, um mit dem Tanzen anzufangen, als ‚Let’s Dance‘? Ja, gibt es, aber da hab‘ ich Hausverbot. Ich freue mich – wenn auch leicht panisch – auf die große Herausforderung. Als Realist denke ich nur von Runde zu Runde, aber die marokkanische Fußballmannschaft hat uns allen gezeigt: Träumen hilft!“

Ali Güngörmüş (Sternekoch)

„Ich freue mich auf die Herausforderung und die sehr spannende Zeit – und darauf, das Tanzparkett gegen die Küche zu tauschen. Ich werde nicht auf Sparflamme tanzen, da könnt ihr euch sicher sein!“

Jens „Knossi“ Knossalla (Entertainer)

Knossi, der mit bürgerlichem Namen Jens Knossalla heißt, ist ein deutscher Entertainer, Twitch- und YouTube-Star und gehört zu den am schnellsten wachsenden Social Media-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum.

Michael „Mimi“ Kraus (Handballspieler)

„‚Let‘s Dance‘ ist für mich das Format schlechthin im deutschen Fernsehen. Auch, wenn ich bisher überhaupt nichts mit Tanzen am Hut hatte (außer nach Siegesfeiern – da gehört die Tanzfläche zumeist mir) werde ich mich voll reinhauen und versuchen, so weit wie möglich zu kommen! Denn mein ehemaliger Trainer sagte mal: ‚Man kann schlecht spielen, aber kämpfen sollte man immer!‘ Und genau das werde ich tun!“

Philipp Boy (Ehemaliger Profi-Kunstturner)

„Es ist mir eine große Freude, Teil dieser großartigen Show zu sein! Ich bin bereit, die Herausforderung anzunehmen, da meine Vorkenntnisse gleich null sind. Als Turner bin ich von Natur aus bewegungsfreudig und bin gespannt, wie eine Rumba oder ein Tango bei mir aussieht. Was nicht ist, kann ja noch werden.“

Timon Krause (Mentalist und Autor)

„Ich freu mich auf den Muskelkater und hab Angst vor guter Gesellschaft. Nein, warte, andersrum. Ich freu‘ mich mega auf das Projekt, weil ich echt gerne tanze. Wie gut ich das mache, ist die andere Frage. Wenn ich mich vertanze, dann mit Überzeugung! Meine größte Stärke ist vermutlich meine Sturheit. Wenn ich was mache, dann will ich’s richtig machen. Das gilt auch für ‚Let’s Dance‘.“

Younes Zarou (Creative Content Creator)

„Ich freue mich wahnsinnig, bei der 2023 Staffel von „Let’s Dance“ dabei sein zu können! Niemals hätte ich gedacht, dass ich mal bei einem Tanzwettbewerb mitmachen würde, denn eines ist sicher: ich werde sehr, sehr viel trainieren müssen, denn auch wenn ich sehr sportlich bin – tanzen gehörte bisher nicht zu meinen Aktivitäten und ist absolutes ‚Neuland‘ für mich. Ich werde alles geben und trainieren, bis ich umfalle. Denn ich möchte ins Finale! Und ohne Fleiß kein Preis! Das ist auch mein Lebensmotto.“ Die neue Staffel von „Let’s Dance“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 17. Februar 2023. Schon gelesen? Let’s Dance 2023: Diese 14 Stars sind dabei!