Let’s Dance 2023: Diese Profitänzer tanzen mit den Promis!

Bald heißt es endlich wieder „1, 2, Cha Cha Cha“, denn Deutschlands schönste Tanzshow startet am 17. Februar 2023 bei RTL in eine neue Staffel. Alle 14 Prominente wollen „Dancing Star 2023“ werden. Doch nur mit den Profi-Tänzerinnen und -Tänzern, die ihnen in den kommenden Wochen und Monaten einiges abverlangen, können sie dieses Ziel erreichen. Jetzt steht fest, welche 14 Profis in diesem Jahr bei „Let’s Dance“ dabei sind. Neben 13 bekannten Gesichtern aus den letzten Staffeln dürfen sich die Zuschauer:innen auch auf ein neues freuen.

Das sind die 14 Profitänzer:innen der 16. Staffel von „Let’s Dance“

Christina Luft (32, aus Thun)

– zum sechsten Mal als Profitänzerin bei „Let´s Dance“ dabei

– Profi-Challenge 2020 mit Christian Polanc gewonnen

Ekaterina Leonova (35, aus München)

– zum neunten Mal als Profitänzerin bei „Let´s Dance“ dabei

– 2017 mit Gil Ofarim gewonnen

– 2018 mit Ingolf Lück gewonnen

– 2019 mit Pascal Hens gewonnen

– Profi-Challenge 2019 mit Massimo Sinató gewonnen

Isabel Edvardsson (40, aus Hamburg)

– zum 13. Mal als Profitänzerin bei „Let´s Dance“ dabei

– 2006 mit Wayne Carpendale gewonnen

– 2014 mit Alexander Klaws gewonnen

– 2010 saß sie in der Jury

Kathrin Menzinger (34, aus Wien)

– zum neunten Mal als Profitänzerin bei „Let´s Dance“ dabei

– 2015 mit Hans Sarpei gewonnen

– 2022 mit René Casselly gewonnen

Mariia Maksina (25, aus Köln)

– zum ersten Mal als Profitänzerin bei „Let´s Dance“ dabei

Patricija Ionel (28, aus Hamburg)

– zum dritten Mal als Profitänzerin bei „Let´s Dance“ dabei

Renata Lusin (35, aus Düsseldorf)

– zum sechsten Mal als Profitänzerin bei „Let´s Dance“ dabei

– 2021 mit Rúrik Gislason gewonnen

– Profi-Challenge 2021 mit Valentin Lusin gewonnen

– Profi-Challenge 2022 mit Christian Polanc gewonnen

Alexandru Ionel (28, aus Hamburg)

– zum zweiten Mal als Profitänzer bei „Let´s Dance“ dabei

Andrzej Cibis (35, aus Stuttgart)

– zum fünften Mal als Profitänzer bei „Let´s Dance“ dabei

Christian Polanc (44, aus Ingolstadt)

– zum 15. Mal als Profitänzer bei „Let´s Dance“ dabei

– 2007 mit Susan Sideropoulos gewonnen

– 2011 mit Maite Kelly gewonnen

– Profi-Challenge 2020 mit Christina Luft gewonnen

– Profi-Challenge 2022 mit Renata Lusin gewonnen

Massimo Sinató (42, aus Mannheim)

– zum 13. Mal als Profitänzer bei „Let´s Dance“ dabei

– 2010 mit Sophia Thomalla gewonnen

– 2020 mit Lili Paul-Roncalli gewonnen

– Profi-Challenge 2019 mit Ekaterina Leonova gewonnen

Vadim Garbuzov (35, aus Wien)

– zum siebten Mal als Profitänzer bei „Let´s Dance“ dabei

Valentin Lusin (35, aus Düsseldorf)

– zum sechsten Mal als Profitänzer bei „Let´s Dance“ dabei

– Profi-Challenge 2021 mit Renata Lusin gewonnen

Zsolt Sándor Cseke (35, aus Bremen)

– zum zweiten Mal als Profitänzer bei „Let´s Dance“ dabei

Welche Paare dieses Jahr gemeinsam trainieren und im besten Fall nicht nur den Dancefloor, sondern auch die Herzen des Publikums erobern, erfahren die Zuschauer:innen und auch die Promis und Profis bei „Let’s Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“ am 17. Februar um 20:15 Uhr, live bei RTL. Die Folge ist danach auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Let’s Dance 2023: Offiziell bestätigt! Das sind alle 14 Kandidaten