Let’s Dance 2023: RTL buhlt um diesen Star!

Im Frühjahr geht „Let’s Dance“ bei RTL in die nächste Runde. Schon jetzt starten die Vorbereitungen für die neue Staffel. Nun kommt der erste Promi ins Gespräch, welcher im kommenden Jahr das Tanzbein schwingen könnte.

Bis die neue Staffel von „Let’s Dance“ in die nächste Runde geht, dauert es noch. Die Fans müssen sich noch bis zum Frühjahr gedulden. Doch schon jetzt wird spekuliert, welche Stars in der nächsten Staffel teilnehmen könnten. Zwar wurden noch keine Verträge unterschrieben, aber der Sender zeigt bereits Interesse an einigen Stars.

Schwingt Nathalie Volk das Tanzbein?

Demnach soll RTL bei Nathalie Volk angeklopft haben. Schon seit Jahren hat der Sender wohl Interesse, die ehemalige Kandidatin von „Germany’s next Topmodel“ für die Tanzshow zu verpflichten. Doch das war anscheinend nicht einfach – auch, weil Nathalie Volk unter anderem keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Doch nun könnte sie womöglich im Jahr 2023 tatsächlich bei „Let’s Dance“ über das Tanzparkett fegen.

Das sagt RTL dazu

Offiziell bestätigt wurde das jedoch noch nicht. RTL hält sich noch bedeckt und lässt verlauten, dass alles noch offen sei: „Wie in jedem Jahr freuen wir uns über das große Interesse an der Teilnahme unserer schönen Tanzshow. Wir starten allerdings gerade erst mit der Vorbereitung der nächsten ,Let’s Dance’-Staffel und haben uns noch für keine TeilnehmerInnen entschieden, geschweige denn Verträge unterschreiben lassen“, sagt ein Sendersprecher in der Bild-Zeitung.

Und auch das Management von Nathalie Volk hat sich zu Wort gemeldet: „Dass ‚Let’s Dance‘ Interesse an einer Teilnahme von Nathalie hat, ist kein Geheimnis. Aber auch andere TV-Shows interessieren sich für sie. Bisher haben wir uns noch nicht final entschieden.“ Entschieden ist bisher also noch gar nichts – aber zumindest scheint auf beiden Seiten großes Interesse zu bestehen.