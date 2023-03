Let’s Dance 2023: Das sind die Tänze der zweiten Show

Wenn am Freitag das „Let’s Dance“-Parkett für die zweite reguläre Live-Show eröffnet wird, sind 13 tanzwillige Promis erneut entschlossen, ihr Bestes zu geben. Am Ende der Show muss wieder ein Promipaar die Show verlassen.

Doch für ein Tanzpaar liefen die Vorbereitungen nicht wie geplant: Profitänzer Christian Polanc muss gesundheitsbedingt in der kommenden Show pausieren und kann nicht mit Schauspielerin Sharon Battiste an den Start gehen. An seiner Stelle übernimmt Alexandru Ionel, der vergangenen Freitag mit Model Alex Mariah Peter aus dem Wettbewerb ausgeschieden war. Das Motto der zweiten Entscheidungsshow lautet „Born in“: Jedes Paare tanzt zu einem Song aus dem Geburtsjahr des Prominenten. Können sie ihre Leistungen aus der Vorwoche toppen?

Das sind die Tänze der „Let’s Dance“-Show

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke:

Cha Cha Cha, „Let’s Get Loud“ (Jennifer Lopez)

Creative Content Creator Younes Zarou & Malika Dzumaev:

Rumba, „No Matter What“ (Boyzone)

Schauspielerin Sharon Battiste & Alexandru Ionel:

Contemporary, „Losing My Religion“ (R.E.M)

YouTuberin & Unternehmerin Sally Özcan & Massimo Sinató:

Rumba, „Listen To Your Heart“ (Roxette)

Comedian Abdelkarim & Kathrin Menzinger:

Slowfox, „Shaddap Your Face“ (Joe Dolce)

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov:

Tango, „Personal Jesus“ (Depeche Mode)

Sternekoch Ali Güngörmüs & Christina Luft:

Cha Cha Cha, „Play That Funky Music“ (Wild Cherry)

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel:

Jive, „Reet Petite“ (Jackie Wilson)

Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla & Isabel Edvardsson:

Jive, „Danger Zone“ (Kenny Loggins)

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova:

Cha Cha Cha, „Sweets For My Sweet“ (CJ Lewis)

Handballspieler Mimi Kraus & Mariia Maksina:

Tango, „Beat It“ (Michael Jackson)

Singer/Songwriter & Botschafterin Natalia Yegorova & Andrzej Cibis:

Rumba, „Mandy“ (Barry Manilow)

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin:

Cha Cha Cha, „Music“ (Madonna)

Wer überzeugt die Jury bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González? Wer begeistert die Zuschauer:innen? Und wer muss morgen als zweites Paar „Let’s Dance“ 2023 verlassen? Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen live durch die insgesamt 13 Tanzshows. RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ am Freitag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Let’s Dance 2023: Das sind die Tanzpaare der Staffel