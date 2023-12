Let’s Dance 2023: Das sind die Tänze der Weihnachtsshow

Bei der glamourösen Christmas-Tanzshow von „Let’s Dance“ treten die Besten der Besten der letzten Staffeln mit beliebten Profitänzerinnen und Profitänzern der Show in festlicher Kulisse gegeneinander an. Auch Dancing Stars Anna Ermakova und Ingolf Lück wirbeln mit ihren Tanzpartnern Valentin Lusin und Ekaterina Leonova über das Tanzparkett.

Außerdem mit dabei: Rebecca Mir mit Massimo Sinató, Moritz Hans mit Renata Lusin, Sarah Engels mit Vadim Garbuzov und Benjamin Piwko mit Isabel Edvardsson. Alle Paare tanzen jeweils zwei Tänze zu Weihnachtssongs. Das Publikum kann sich auf weitere Überraschungs-Tanzperformances freuen. Das Moderations-Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führt mit Charme und Witz durch die Sendung. In der Jury sitzt das bekannte „Let’s Dance“ Trio Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi. Wer wird „Christmas Dancing Star“ und Nachfolger von Vorjahressieger Rúrik Gíslason? Wer gewinnt den Geldpreis von 10.000 Euro für einen guten Zweck?

Diese Tänze werden die Tanzpaare aufs Parkett zaubern

Anna Ermakova & Valentin Lusin:

Rumba zu „Santa Baby“ und Quickstep zu „Merry Christmas Everyone“

Ingolf Lück & Ekaterina Leonova:

Tango zu „Never Do A Tango With An Eskimo“ und Jive zu „Sleigh Ride“

Rebecca Mir & Massimo Sinató:

Tango zu „A Christmas Tango (With Santa) und Salsa zu „All I Want For Christmas“

Moritz Hans & Renata Lusin:

Rumba zu „White Christmas“ und Charleston zu „Rudolph The Red Nosed Reindeer“

Sarah Engels & Vadim Garbuzov:

Cha Cha Cha zu „I Saw Mommy Kissing Santa“ und Contemporary zu „Happy Xmas (War Is Over)

Benjamin Piwko & Isabel Edvardsson:

Wiener Walzer zu „Snowman“ und Contemporary zu „Silent Night“

„Let’s Dance – Die große Weihnachtsshow“ wurde bereits aufgezeichnet, doch die Zuschauer können am 22. Dezember dennoch wie gewohnt live mitbestimmen, wer „Christmas Dancing Star 2023“ wird. Denn auch im Weihnachts-Special von Deutschlands schönster Tanzshow werden die Jury-Wertungen in ein Ranking umgerechnet, gleiches geschieht mit den Stimmen der Fernsehzuschauer. Das Paar, das in der Kombination beider Rankings die meisten Punkte hat, gewinnt. Durch dieses Ergebnis entscheidet sich, welches aufgezeichnete Ende ausgestrahlt wird.

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance – Die große Weihnachtsshow“ am 22. Dezember 2023 um 20:15 Uhr.