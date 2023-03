Let’s Dance 2023: Das sind die Tänze der vierten Show

Elf Paare, DAS „Boys vs. Girls“-Battle und ein legendäres Motto: Die wilden 80er sind zurück! Am Freitag tanzen die Prominenten mit ihren Profis in der vierten Live-Show von „Let’s Dance“ wieder um den Einzug in die nächste Runde.

Neben den Einzeltänzen zu Hits aus den 80ern treten die Stars diese Woche auch im „Boys vs. Girls“-Battle gegeneinander an. In der Statistik haben die Männer eindeutig die Nase vorn: Fünf von sieben Battles gewannen bisher die Boys. Schaffen die Girls es, nach 2018 und 2021 in diesem Jahr den dritten Sieg zu ertanzen?

Das sind die Tänze der vierten „Let’s Dance“-Show

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke:

Rumba, „She’s Like The Wind“ (Patrick Swayze)

Creative Content Creator Younes Zarou & Malika Dzumaev:

Jive, „Take On Me“ (a-ha)

Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc:

Cha Cha Cha, “She Drives Me Crazy“ (Fine Young Cannibals)

YouTuberin & Unternehmerin Sally Özcan & Massimo Sinató:

Tango, „What A Feeling“ (Irene Cara)

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov:

Wiener Walzer, „Hijo De la Luna“ (Mecano)

Sternekoch Ali Güngörmüs & Christina Luft:

Quicksteo, „Together Forever“ (Rick Astley)

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel:

Cha Cha Cha, „Easy Lover“ (Philip Bailey, Phil Collins)

Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla & Isabel Edvardsson:

Tango, „Relax“ (Frankie Goes To Hollywood)

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova:

Rumba, “Do You Really Want To Hurt Me” (Culture Club)

Handballspieler Mimi Kraus & Mariia Maksina:

Jive, “I’m Still Standing” (Elton John)

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin:

Paso Doble, “Running Up That Hill” (Kate Bush)

Gruppentanz, sowohl der Promi-Damen, als auch der Promi-Herren:

„Baby Got Back“ (Sir Mix-A-Lot) / “Macarena” (Los Del Rio) / “Bloody Mary” (Lady Gaga)

Wer kann in Show 4 überzeugen?

Wer überrascht in Show 4? Wer enttäuscht? Wer wächst über sich hinaus? Und wer muss nach Alex Mariah Peter, Abdelkarim und Natalia Yegorova als nächstes „Let’s Dance“ 2023 verlassen? Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilen erneut die Performances der prominenten Tanzschüler:innen. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen live durch die insgesamt 13 Tanzshows. RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Let’s Dance 2023: Das sind die Tanzpaare der Staffel