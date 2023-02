Let’s Dance 2023: Das sind die Tänze der Promis zum Auftakt!

Ab sofort wird endlich wieder ins Wochenende getanzt: Am Freitag um 20:15 Uhr startet Deutschlands schönste Tanzshow in die 16. Staffel. Bei „Let’s Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“ erfahren 14 tanzwillige Prominente live, mit welchem Profi sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten schwitzen werden.

Bei RTL geht „Let’s Dance“ an diesem Freitag in die nächste Runde. In der Kennlernshow erfahren die Promis, mit welchem Tanzpartner sie die kommenden Wochen das Tanzbein schwingen werden. Noch ohne persönliche Profi-Coaches an ihrer Seite werden sich die Stars bereits in der „Kennenlernshow“ ein erstes Mal auf dem Tanzparkett beweisen.

Das sind die Tänze der Promis in der ersten Show von „Let’s Dance“

Julia Beautx, Younes Zarou & Sharon Battiste mit Zsolt Sándor Cseke, Christina Luft & Christian Polanc:

Cha Cha Cha, „Pata Pata“ (Miriam Makeba)

Sally Özcan, Abdelkarim & Chryssanthi Kavazi mit Massimo Sinató, Ekaterina Leonova & Vadim Garbuzov:

Charleston, „Vielen Dank für die Blumen“ (Udo Jürgens)

Ali Güngörmüs, Philipp Boy & Jens „Knossi“ Knossalla mit Isabel Edvardsson, Patricija Ionel & Mariia Maksina:

Tango, „Just A Gigolo“ (David Lee Roth)

Timon Krause & Mimi Kraus mit Malika Dzumaev & Kathrin Menzinger:

Quickstep, „Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte“ (France Gall)

Alex Mariah Peter, Natalia Yegorova & Anna Ermakova mit Valentin Lusin, Andrzej Cibis & Alexandru Ionel:

Langsamer Walzer, „See The Day“ (Girls Aloud)

Wer in der „Kennenlernshow“ Jury und Zuschauer:innen am meisten überzeugt, sichert sich die „Wild Card“ für die nächste Live-Show und kann in der ersten regulären Show am 24. Februar 2023 nicht rausgewählt werden. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die 13 Liveshows, in der Jury sitzen Joachi, Motsi Mabuse und Jorge González. RTL zeigt „Let’s Dance“ ab dem 16. Februar 2023 immer freitags um 20:15 Uhr. Die Folge ist danach auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Let’s Dance 2023: Offiziell bestätigt! Das sind alle 14 Kandidaten