Let’s Dance 2023: Das sind die Tänze der achten Show

Am Freitagabend wird es heiß auf dem „Let’s Dance“-Parkett: Anstelle des Discofox-Marathons treten Promis und Profis zum ersten Mal in der „Hot Salsa Night“ gegeneinander an und tanzen um wichtige Zusatzpunkte. Wer hat den besten Hüftschwung und die meiste Ausdauer? Und wer überzeugt im Einzeltanz Jury und Publikum?

Das sind die Tänze der achten „Let’s Dance“-Show

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke:

Samba, „Bam Bam“ (Camila Cabello, Ed Sheeran)

Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc:

Wiener Walzer, „Cuz I love you“ (Lizzo)

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov:

Slowfox, „Sunny Afternoon“ (The Kinks)

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel:

Quickstep, „I’m Sitting On Top Of The World“ (Bobby Darin)

Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla & Isabel Edvardsson:

Wiener Walzer, „Chim Chim Cher-ee“ (Marry Poppins)

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova:

Contemporary, „Falling“ (Harry Styles)

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin:

Charleston, „Puppet On A String“ (Sandie Shaw)

Welche Tanz-Paare können überzeugen?

Die Jury bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bewertet die Performances, Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führen als Moderations-Duo durch die Live-Show. RTL und RTL+ zeigen „Let's Dance" am Freitag um 20:15 Uhr.