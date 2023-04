„Let’s Dance“ muss an diesem Freitag pausieren – das hat auch einen Grund. Denn zu Ostern dürfen einige TV-Sendungen oder Filme nicht ausgestrahlt werden – dazu zählt auch die RTL-Tanzshow.

Die Promis fegen wieder übers Tanzparkett! Die neue Staffel von „Let’s Dance“ zeigt RTL immer freitags zur besten Sendezeit. Es gilt ein Tanz- und Veranstaltungsverbot an Karfreitag – in den vergangenen Jahren gab es darüber immer wieder Diskussionen, ob das nicht abgeschafft werden soll. Karfreitag zählt jedoch zu den stillen Feiertagen und die Regeln sind deshalb sehr streng.

Kein „Let’s Dance“ wegen Tanzverbot

Das Tanzverbot hat auch Auswirkungen auf „Let’s Dance“ – RTL hält sich an die strengen Regeln und wird keine Live-Show senden. Die Promis werden also an diesem Freitag nicht übers Parkett fegen. Nicht nur „Let’s Dance“ ist verboten, sondern beispielsweise auch die „heute-Show“ im ZDF. Zudem dürfen mehr als 700 Filme nicht gezeigt werden – dazu zählen unter anderem „Ghostbusters“, „Die Nacht der lebenden Toten“ oder „Lammbock“.

RTL zeigt „Let’s Dance“-Special

Zwar zeigt RTL an Karfreitag keine „Live-Show“, aber ganz auf „Let’s Dance“ müssen die Zuschauer dennoch nicht verzichten. Denn der Sender zeigt ein Special der Show. Eine Zeitreise durch 15 Jahre „Let’s Dance“! In diesem Special schauen wir auf die vergangenen Staffeln von Deutschlands schönster Tanzshow – und darauf, was Deutschland im jeweiligen Jahr außerdem beschäftigte. Wir starten natürlich 2006 – dem Geburtsjahr von Let’s Dance – und dem Jahr, in dem Deutschland sein Fußball-Sommermärchen erlebte. Retrofeeling pur! Dazu erfahren wir, wer Joachim Llambis Lieblingskandidat aller Staffeln ist. Auf die nächste Live-Show von „Let’s Dance“ müssen die Zuschauer aber nicht lange warten. Denn de nächste reguläre Ausgabe zeigt RTL eine Woche später am 14. April 2023 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Chryssanthi Kavazi: Das sagt Tom Beck zu ihrer Let’s Dance-Teilnahme!