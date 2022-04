Let’s Dance 2022: Wer ist raus? Dieser Star fliegt in Show 8!

Zurück aus der Osterpause und sieben Tanzpaare sind noch im Rennen um den Titel „Dancing Star 2022“. In der ersten Show nach der Osterpause am Freitag, 22. April 2022, 20:15 Uhr schmeißen die Promis wieder ihr ganzes Können aufs Parkett, um Jury und Zuschauer zu begeistern.

Und: Der alljährliche Discofox-Marathon verspricht Partystimmung vom Feinsten im Studio und an den Bildschirmen! Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führen durch die Show, in der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez. Neben den Einzeltänzen treten die Paare in Show 8 auch zum jährlichen Discofox-Marathon an.

Das waren die Einzeltänze der 8. Show

Moderatorin, Podcasterin und Geschäftsfrau Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41):

Cha Cha Cha, „Kiss“, Tom Jones

Autor & Comedian Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34):

Paso Doble, “Les Toreadors”, Georges Bizet

Moderatorin, Journalistin & Podcasterin Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34):

Quickstep, „Another Day Of Sun”, La La Land Cast

Leichtathlet Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34):

Slowfox, „For Once In My Life”, Stevie Wonder

Zirkusartist & Ninja Warrior René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33):

Salsa, „Iboru Iboya“, La Maxima 79

Musiker Mike Singer (22) und Christina Luft (32):

Tango, „Tell It To My Heart”, MEDUZA, Hozier

Schauspielerin & Moderatorin Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34):

Quickstep, „Fascination“, Alphabeat

Dieser Promi muss gehen

Welcher Star konnte sich am besten durchsetzen? Und wer konnte überhaupt nicht überzeugen? Auch in der achten Show musste wieder ein Promi das Tanzparkett verlassen. Die wenigsten Anrufe hat diesmal Mike Singer bekommen – damit endet für ihn die Reise bei „Let’s Dance“. RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Let’s Dance 2022: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?