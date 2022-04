Let’s Dance 2022: Wer ist raus? Dieser Star fliegt aus Show 9!

Sechs Tanzpaare im Rennen um den Titel „Dancing Star 2022“, sechs Magic Moments in Einzeltänzen und drei Tanzduelle: Am Freitag tanzten die verbliebenen Stars bei RTL um den Einzug in die nächste Runde. Daniel Hartwich führte gemeinsam mit Victoria Swarovski durch die neunte Live-Show. Wer präsentierte die emotionalsten Momente? Wer musste diesmal zittern? Wer tanzte seinen letzten Tanz ?

Das waren die Einzeltänze in der 9. Show

Moderatorin, Podcasterin und Geschäftsfrau Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41):

Freestyle (Mix aus Contemporary, Tango, Salsa, Paso, Rumba), „Papaoutai“, Stromae.

Autor & Comedian Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34):

Freestyle (Mix aus Rumba, Tango, Slowfox, Contemporary), „Experience“, „We Will Rock You“; Ludovico Einaudi, Queen.

Moderatorin, Journalistin & Podcasterin Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34):

Freestyle (Mix aus Contemporary und Cha Cha Cha), „You’ve Got The Love“, Florence + The Machine.

Leichtathlet Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34):

Freestyle (Mix aus Contemporary und Cha Cha Cha), „River Flows In You“, „Mach dich groß“; Yiruma, Seelemann.

Zirkusartist & Ninja Warrior René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33):

Freestyle (div. Tanzstile), „Human“, Rag’n’Bone Man.

Schauspielerin & Moderatorin Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34):

Freestyle (Mix aus Contemporary, Slowfox, Samba, Salsa, Rumba, Paso, Charleston) „Neuanfang“, „Midnight City“, „Roar“; Clueso M83, Katy Perry.

Die drei Tanzduelle

René Casselly und Kathrin Menzinger tanzen Lindy Hop (I Need You, Jon Batiste) gegen Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke.

Mathias Mester und Renata Lusin tanzen Streetdance (Shape Of You/Major Lazer Remix ft. Nyla & Kranium, Ed Sheeran) gegen Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova.

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov tanzen Bachata (Obsesión, Aventura) gegen Amira Pocher und Massimo Sinató.

Wer muss die Show verlassen?

Die Jury hat ihre Kritik abgegeben, aber an in der Hand hatten es wieder mal die Zuschauer und haben entschieden, welcher Promi die Show diesmal verlassen muss. Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova haben die wenigsten Anrufe erhalten – damit ist der Traum vom Titel „Dancing Star 2022“ vorbei. Die verbliebenen Promi-Paare von „Let’s Dance“ schwingen am kommenden Freitag wieder ihr Tanzbein. RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Let’s Dance 2022: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?