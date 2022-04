Let’s Dance 2022: Wer ist raus? Dieser Star fliegt aus Show 6!

„Let’s Dance“: Die schönste Show der Tanzwelt ging mit der sechsten regulären Live-Show weiter. Neun Paare wollen bei Salsa, Contemporary, Tango oder Jive in die nächste Runde. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen durch das RTL-Tanzspektakel. In der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez.

Sängerin Michelle (tanzte mit Profitänzer Christian Polanc) muss „Let’s Dance“ leider endgültig verlassen. Der Grund: Die 50-Jährige leidet unter Rückenproblemen und muss aus gesundheitlichen Gründen aufhören. In den kommenden Wochen ist Sport laut ärztlicher Anordnung für sie tabu und das bedeutet das Aus auf dem Tanzparkett. Dafür bekommt Nachwuchspolitikerin und Autorin Caroline Bosbach (musste den Tanzwettbewerb in der 5. Folge verlassen) eine zweite Chance und darf für Michelle zu „Let’s Dance“ zurückkehren und weiter tanzen.

Das waren die Einzeltänze der 6. regulären Live-Show

Nachwuchspolitikerin und Autorin Caroline Bosbach (32) und Valentin Lusin (34):

Langsamer Walzer, „People Help The People“, Birdy.

Schauspielerin & Moderatorin Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34):

Slowfox, „Can’t Smile Without You“, Barry Manilow.

Schauspieler Timur Ülker (32) und Malika Dzumaev (30):

Jive, „Gambling Man“, The Overtones.

Zirkusartist & Ninja Warrior René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33):

Samba, „It’s Not Unusual“, Tom Jones.

Moderatorin, Podcasterin und Geschäftsfrau Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41):

Charleston, „Yes Sir, that’s my Baby“, Firehouse Five Plus Two.

Moderatorin, Journalistin & Podcasterin Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34):

Salsa, „Salsa“, Yuri Buenaventura.

Musiker Mike Singer (22) und Christina Luft (32):

Contemporary, „It’ll be okay“, Shawn Mendes.

Autor & Comedian Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34):

Tango, „Mission: Impossible“, Lalo Schifrin.

Leichtathlet Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34):

Rumba, „You’re Beautiful“, James Blunt.

Opening-Tanz der Profitänzer:

The Color Purple, How Will I Know, Love Tonight, Cold Heart, Do It to It, Sacrifice.

Michelle musste aufgrund von Rückenproblemen die Show verlassen. Für die Schlagersängerin rückte Caroline Bosbach noch. Doch nun muss sie die Show schon wieder verlassen, denn sie hat die wenigsten Anrufe erhalten. Die meisten Punkte am Freitagabend ergatterte übrigens Amira Pocher, welche 30 Punkte von der Jury erhielt.