Let’s Dance 2022: Wer ist raus? Dieser Promi fliegt in Show 2!

Nachdem sich Lilly zu Sayn Wittgenstein letzte Woche bereits von „Let’s Dance“ verabschieden musste, bekam sie kurzfristig eine neue Chance auf Deutschlands beliebtestem Tanzparkett: Hardy Krüger Jr. ist weiter positiv auf Corona getestet und konnte erneut nicht antreten. Das bedeutet das endgültige Aus bei „Let’s Dance“ für den 53-jährigen Schauspieler. Weitere Teilnehmer:innen sind ebenfalls von positiven Tests betroffen.

The Show must go on: Wenn Deutschlands schönste Tanzshow am Freitag mit 13 Stars und ihren Profitänzern die nächste Runde auf dem Parkett dreht, bekommt Prinzessin und Unternehmerin Lilly zu Sayn Wittgenstein eine neue Chance, auf der Tanzfläche zu glänzen – allerdings nicht mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis, da auch er positiv auf Covid getestet wurde. Für ihn sprang Profitänzer Jimmie Surles ein, der als Choreograph hinter den Kulissen längst zur „Let’s Dance“-Familie gehört. Für Profitänzerin Malika Dzumaev, die ebenfalls positiv getestet ist, sprang in dieser Woche Patricija Ionel ein.

Das waren die Tänze der 2. Show

Moderatorin, Podcasterin und Geschäftsfrau Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41)

Slowfox, „Everytime We Touch“, Maggie Reilly

Autor & Comedian Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34)

Rumba, „I Just Called To Say I Love You”, Stevie Wonder

Nachwuchspolitikerin und Autorin Caroline Bosbach (32) und Valentin Lusin (35)

Salsa, „Deseándote“, Frankie Ruiz

Instagrammerin und Model Cheyenne Ochsenknecht (21) und Evgeny Vinokurov (31)

Rumba, „She’s Got That Light”, Orange Blue

Moderatorin, Journalistin & Podcasterin Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34)

Jive, „Kids In America“, Kim Wilde

Prinzessin und Unternehmerin Lilly zu Sayn Wittgenstein (49) & Jimmie Surles (44)

Rumba, „Heart Of Gold“, Neil Young

Leichtathlet Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34)

Paso Doble, „The Final Countdown”, Europe

Sängerin Michelle (50) und Christian Polanc (43)

Cha Cha Cha, “Eine Neue Liebe“, Jürgen Marcus

Musiker Mike Singer (22) und Christina Luft (32)

Cha Cha Cha, „Summer Jam – Alle Farben Remix“, The Underdog Project, Alle Farben

Zirkusartist & Ninja Warrior René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33)

Paso Doble, „Insomnia“, Faithless

Fernseh- und Sportmoderator Riccardo Basile (30) und Isabel Edvardsson (39)

Jive, „One And Only”, Chesney Hawkes

Schauspielerin & Moderatorin Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34)

Wiener Walzer, „What’s A Woman“, Vaya Con Dios

Schauspieler Timur Ülker (32) und Patricija Ionel (27)

Rumba, „Right Here Waiting“, Richard Marx

Dieser Promis muss die zweite Show verlassen

„Born in“ lautete das Motto der zweiten regulären Show, in der die Paare zu einem Song aus dem Geburtsjahr des Prominenten tanzten. Können sie ihre Leistungen aus der Vorwoche toppen? Am Ende der Show musste ein Promi wieder gehen. Die Entscheidung ist nun gefallen: Cheyenne Ochsenknecht hat die wenigsten Anrufe der Zuschauer erhalten und für ihn endet damit die Reise bei „Let’s Dance“. Schon gelesen? Let’s Dance 2022: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?