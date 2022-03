Let’s Dance 2022: Wer ist raus? Diese Promis fliegen aus Show 4!

Sie wollen weitertanzen! Zwölf Paare haben bei RTL nur ein Ziel: Alle wollten in der vierten regulären Live-Show von „Let´s Dance“, in die nächste Runde. Neben den Einzeltänzen mussten die Stars auch in Gruppentänzen beim „Girls vs. Boys“-Special gegeneinander antreten. Brillierten dabei die Damen oder die Herren?

Profitänzerin Kathrin Menzinger wurde positiv getestet und musste am Freitag aussetzten. Für sie sprang Regina Luca ein und tanzte gemeinsam mit René Casselly. Lilly zu Sayn Wittgenstein, Caroline Bosbach und Timur Ülker mussten dagegen nicht mehr pausieren und waren wieder am Start. Welcher Star hat zwei linke Füße, wer wird zum Zuschauerliebling und wer kommt weiter?

Das waren die Einzeltänze

Moderatorin, Podcasterin und Geschäftsfrau Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41)

Jive, „The Boy Does Nothing“, Alesha Dixon.

Autor & Comedian Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34)

Charleston, „Pinky & The Brain Theme“, Richard Stone.

Moderatorin, Journalistin & Podcasterin Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34)

Samba, „Moi Je Joue“, Brigitte Bardot.

Leichtathlet Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34)

Salsa, „Jump In The Line“, Harry Belafonte.

Sängerin Michelle (50) und Christian Polanc (43)

Jive, „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“, Bill Ramsey.

Musiker Mike Singer (22) und Christina Luft (32)

Wiener Walzer, “ Ich lebe für dich“, Teesy.

Zirkusartist & Ninja Warrior René Casselly (25) und Regina Luca (33)

Rumba, „Photograph“, Ed Sheeran.

Fernseh- und Sportmoderator Riccardo Basile (30) und Isabel Edvardsson (39)

Salsa, „Toro Mata“, Celia Cruz, Johnny Pacheco.

Schauspielerin & Moderatorin Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34)

Contemporary, „Control“, Zoe Wees.

Prinzessin und Unternehmerin Lilly zu Sayn Wittgenstein (49) und Andrzej Cibis (34)

Quickstep, „Two Princes“, Spin Doctors.

Nachwuchspolitikerin und Autorin Caroline Bosbach (32) und Valentin Lusin (34)

Tango, „Be My Baby“, Vanessa Paradis.

Schauspieler Timur Ülker (32) und Malika Dzumaev (30)

Tango, „Asi Se Baila el Tango“, Adriana Varela.

Opening-Tanz der Profitänzer

„Crooning Me In Jazz“, Lady Is A Tramp, Sing Sing Sing, Fly Me To The Moon, Hey Pachuco.

„Boys vs. Girls“-Special

Gruppentanz aller Promi-Damen und aller Profi-Damen:

Special „Girls vs. Boys“: 1. „It’s Tricky“, 2. „I Like To Move It“, 3. „Gangnam Style“. Run-D.M.C., Reel 2 Real, The Mad Stuntan, Erick Morillo, PSY.

Gruppentanz aller Promi-Herren und aller Profi-Herren:

Special „Girls vs. Boys“: 1. „It’s Tricky“, 2. „I Like To Move It“, 3. „Gangnam Style“. Run-D.M.C., Reel 2 Real, The Mad Stuntan, Erick Morillo, PSY.

Wer musste die Show verlassen?

In der vierten Show von „Let’s Dance“ gab es eine Premiere. Denn erstmals in der Show mussten gleich zwei Promis gehen. Die Zuschauer haben entschieden: Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Riccardo Basile mussten die Show verlassen. RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr.