Finaaaaale, ohooooo! Janin Ullmann, René Casselly und Mathias Mester haben es geschafft: Sie waren die diesjährigen Top 3-Kandidaten und tanzten im Finale von „Let’s Dance“ um den Titel „Dancing Star 2022“. Doch am Ende konnte sich nur einer den Tanzpokal schnappen!

Die Promis haben in den vergangenen Wochen alles gegeben und von ihnen wurde alles abverlangt. Doch am Ende haben es nur drei Kandidaten ins große Finale von „Let’s Dance“ geschafft, welche um den Titel kämpften. In drei Runden hatten sie noch einmal die Chance, Jury und Zuschauer von ihrem tänzerischen Können zu überzeugen. Dazu gab es ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Paaren und ihren Lieblingstänzen. Vergangenes Jahr holte Fußballer Rúrik Gíslason mit Profitänzerin Renata Lusin den Titel. Wer tanzte sich 2022 zum Sieg?

Das waren die Einzeltänze im Finale

Moderatorin, Journalistin & Podcasterin Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34):

Jurytanz: Cha Cha Cha, „Habia Cavour” (La Maxima 79)

Lieblingstanz: Contemporary, „Stone Cold“ (Demi Lovato)

Final-Freestyle: Thema „Burlesque“

Zirkusartist & Ninja Warrior René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33):

Jurytanz: Cha Cha Cha, “Cake By The Ocean” (DNCE)

Lieblingstanz: Tango, „Assassin’s Tango“ (John Powell)

Final-Freestyle: Thema „Final Show”

Leichtathlet Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34):

Jurytanz: Rumba, “It Must Have Been Love” (Roxette)

Lieblingstanz: Paso Doble, „The Final Countdown” (Europe)

Final-Freestyle: Thema „Die Schlümpfe“

Wer wurde zum „Dancing Star 2022“?

Victoria Swarovski und Jan Köppen führten durch das RTL-Tanzspektakel. Denn Daniel Hartwich musste im Finale gesundheitsbedingt pausieren und konnte die Show nicht präsentieren. Wer wurde „Dancing Star 2022“? Das entschieden die Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González zusammen mit den Zuschauern, die per SMS und Telefonvoting für ihre Lieblinge stimmen konnten. Und nun ist die Entscheidung tatsächlich gefallen: René Casselly und Kathrin Menzinger haben das Finale von „Let’s Dance“ gewonnen und sind damit „Dancing Star 2022“. Die Folgen von „Let’s Dance“ gibt es auch bei RTL+. Schon gelesen? Let’s Dance 2022: Daniel Hartwich krank! Fällt das Finale aus?