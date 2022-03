Let’s Dance 2022: Steht die Show vor dem Aus?

Erst vor einigen Wochen startete die neue Staffel von „Let’s Dance“. Doch RTL hat in diesem Jahr mit Problemen zu kämpfen. Denn immer wieder fallen Kandidaten aufgrund Corona-Erkrankungen aus. Nun wurden die nächsten zwei Stars positiv auf Covid getestet und können nicht in der kommenden Folge nicht antreten.

Am Freitag steht die dritte Show von „Let’s Dance“ bei RTL an. Doch schon jetzt ist in der Staffel einiges passiert: In der Kennenlernenshow fiel Joachim Llambi wegen Corona aus. Hardy Kruger Jr. ist komplett aus der Show ausgeschieden, nachdem er an zwei Shows wegen einer Corona-Erkrankung nicht mehr teilnehmen konnte. Und nun gibt es die nächsten zwei Corona-Fälle, welche deutliche Auswirkungen auf die Show haben.

Caroline Bosbach und Lilly zu Sayn-Wittgenstein haben Corona

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Caroline Bosbach erkrankt ist. Nun hat es eine weitere Teilnehmerin erwischt: Auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein hat Corona und kann in der nächsten Sendung ebenfalls nicht teilnehmen. „Für Lilly zu Sayn-Wittgenstein gibt es leider keine guten Nachrichten: Sie wurde positiv getestet und fällt für die dritte Show aus“, teilten die Verantwortlichen auf dem offiziellen Instagram-Kanal von „Let’s Dance“ mit. Mathias Mester wünscht ihr gute Besserung: „Gute und schnelle Genesung, liebe Lilly.“

Bisher war es ziemlich turbulent für Lilly zu Sayn-Wittgenstein. Denn sie wurde in der ersten Show von den Zuschauern rausgewählt. Nachdem Hardy Kruger Jr. an Corona erkrankt ist, durfte sie wieder nachrücken und muss nun erneut pausieren. Sie tanzt bereits mit dem dritten Profitänzer, da dort ebenfalls einige an Covid-19 erkrankt sind. Auswirkungen auf die Show hat das erstmal nicht – es bleibt jedoch fraglich, aufgrund der vielen Ausfällen überhaupt ein Promi am kommenden Freitag rausgewählt wird. Schon gelesen? Let’s Dance 2022: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?