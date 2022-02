Let’s Dance 2022: Joachim Llambi ist in der Kennlernshow nicht dabei!

Bei RTL startet am Freitagabend die neue Staffel von „Let’s Dance“. 14 Promis wagen sich aufs Tanzparkett und kämpfen in den kommenden Wochen um die Tanzkrone. In der Kennlernshow wird einer jedenfalls fehlen – und zwar Joachim Llambi. Der Juror fällt gesundheitsbedingt aus.

Das Tanzparkett wieder eröffnet! Die Stars sind für die neue Staffel von „Let’s Dance“ bereit. Unter anderem sind Teeniestar Mike Singer, Schlagersängerin Michelle und GZSZ-Star Timur Ülker diesmal dabei, welche das Tanzbein schwingen werden. Daniel Hartwich sowie Victoria Swarovski werden auch diesmal die Staffel präsentieren. Motsi Mabuse, Jorge González sowie Joachimllambi sitzen auch diesmal wieder in der Jury – Letzterer wird aber zumindest in der Kennlernshow an diesem Freitag fehlen.

Rúrik Gíslason ersetzt Joachim Llambi

Der Grund? Joachim Llambi wird aus gesundheitlichen Gründen ausfallen. Der Juror wird durch Vorjahressieger Rúrik Gíslason ersetzt. „Wie wir gerade erfahren haben, fällt Joachim Llambi heute Abend aus. Er hat Corona. Für ihn springt Rúrik Gíslason ein“, erzählt Moderator Maurice Gajda bei RTL-„Guten Morgen Deutschland“. Ob Joachim Llambi in der kommenden Woche wieder dabei sein wird, ist noch völlig unklar. Ungewiss ist derzeit auch, wie es dem 57-Jährigen derzeit geht – dazu hat der Sender bisher keine Angaben gemacht.

Im Netz sind die Meinungen über den Ersatz von Joachim Llambi gespalten. „Llambi hat Corona und der Rúrik wird sein Ersatz. Besser kann es wohl nicht beginnen“, heißt es in einem Kommentar beim Kurznachrichtendienst Twitter. Bei einigen kommt Rúrik Gíslason als Ersatz gut an, andere vermissen jedoch Joachim Llambi. Doch seine Abwesenheit bei „Let’s Dance“ wird sicher nicht von langer Dauer sein… RTL und RTL+ zeigen die Kennlernshow von „Let’s Dance“ am 18. Februar 2022 um 20:15 Uhr. Eine Woche später starten dann die regulären Folgen der Tanzshow. Schon gelesen? Let’s Dance 2022: Kandidaten, Tanzprofis, Sendetermine & Drehort – alle Infos zur Staffel!