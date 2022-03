Let’s Dance 2022: ER ersetzt Daniel Hartwich!

In der neuen Staffel von „Let’s Dance“ läuft es einfach nicht rund. Nicht nur zahlreiche Promis und Profitänzer hatten sich in den vergangenen Wochen mit Corona infiziert, sondern auch Daniel Hartwich. Nun ist klar, wer am kommenden Freitag für ihn einspringen wird.

Erst fiel Joachim Llambi aus, dann hat es zahlreiche Promis und Profitänzer erwischt: Die Corona-Pandemie wirbelt die aktuelle Staffel von „Let’s Dance“ ziemlich durcheinander. Und nun auch noch das: Daniel Hartwich musste sich ebenfalls in Quarantäne begeben und kann die Tanzshow am Freitag nicht moderieren. Nun ist aber klar, wer den Moderator vertreten wird.

Jan Köppen springt für Daniel Hartwich ein

Victoria Swarovski wird gemeinsam mit Jan Köppen durch die Show führen, wie RTL jetzt bekanntgab. „Willkommen auf dem Tanzparkett“, teilte der Sender bei Instagram mit. Bekannt ist der 39-Jährige unter anderem durch Sendungen wie „Ninja Warrior Germany2 und „Take Me Out“. Nun wird er „Let’s Dance“ an diesem Freitag präsentieren – auch, wenn das eine Ausnahme bleiben wird.

In der kommenden Folge ist Daniel Hartwich nicht das Einzige, welcher eine Zwangspause einlegen muss. Denn Kandidat René Casselly wurde ebenfalls auf Corona positiv getestet und kann daher nicht das Tanzbein schwingen. Zuletzt mussten neben mehreren Profitänzern unter anderem die Kandidaten Caroline Bosbach, Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Schauspieler Timur Ülker wegen positiver Tests aussetzen. Ob Daniel Hartwich dann wieder in der kommenden Woche vor der Kamera stehen wird, bleibt abzuwarten. RTL und RTL+ zeigen „Let's Dance" am Freitag um 20:15 Uhr.