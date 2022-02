Let’s Dance 2022: Das sind die Tänze in der Kennenlernshow

14 Stars treffen in „Let´s Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“ auf 14 Profitänzer und erfahren, wer mit wem in den nächsten Wochen trainieren, verzweifeln oder gar seine ganz persönliche Heldenreise antreten wird. Außerdem tanzen „Dancing Star 2021“ Rúrik Gíslason und Renata Lusin noch einmal ihren Lieblingstanz aus dem letzten Jahr im „Let’s Dance“ Studio – und damit erstmals vor Publikum auf diesem Tanzparkett.

2020 und 2021 traten die Stars pandemiebedingt größtenteils vor leeren Rängen an, jetzt dürfen die ersten Zuschauer zurück ins Studio: Insgesamt 200 Fans, Freunde und Familienmitglieder der Stars können zum Auftakt der erfolgreichen Show live dabei sein und ihre Lieblinge anfeuern. In der Kennenlernshow treten jeweils zwei Promis mit zwei Profis an, um erstmals zu zeigen, ob und welches Tanztalent in ihnen schlummert.

Das sind die Tänze in der Kennenlernshow

Hardy Krüger Jr. & Riccardo Basile mit Profitänzerinnen:

Tango, “Fade To Grey” (Visage)

Amira Pocher & Janin Ullmann mit Profitänzern:

Tango, „Fever“ (Peggy Lee)

Mike Singer & Michelle mit Profitänzer:innen:

Quickstep, „I Get A Kick Out Of You” (Frank Sinatra)

Mathias Mester & Bastian Bielendorfer mit Profitänzerinnen:

Salsa, „(A Banda) Zwei Apfelsinen Im Haar“ (France Gall)

Caroline Bosbach & Lilly zu Sayn Wittgenstein mit Profitänzern:

Wiener Walzer, „I Put A Spell On You” (Anni Lennox)

Timur Ülker & René Casselly mit Profitänzerinnen:

Cha Cha Cha, „Bong Cha Cha Cha” (El Profesor)

Sarah Mangione & Cheyenne Ochsenknecht mit Profitänzern:

Cha Cha Cha, „Out Out” (Joel Corry, Jax Jones, Charli XCX, Saweetie)

In der Jury sitzen auch 2022 Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Wer in der Kennenlernshow am Freitag Jury und Zuschauer am meisten überzeugt, sichert sich die „Wild Card“ für die nächste Live-Show: Er oder sie kann in der ersten regulären Show am 25. Februar 2022 nicht rausgewählt werden. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die 13 Liveshows und lüften am Ende der Kennenlernshow das große Geheimnis: Welcher Promi tanzt mit welchem Profi durch die 15. Staffel von „Let’s Dance“? Nach „Let’s Dance“ ist vor „Exclusiv Spezial“: Erstmals in diesem Jahr trifft Frauke Ludowig nach allen 13 Shows direkt und live auf dem Parkett die tanzenden Promis und Profis und gewährt so manchen Einblick hinter die Kulissen. RTL und RTL+ zeigen die Kennenlernshow von „Let’s Dance“ am 18. Februar 2022 um 20:15 Uhr. Eine Woche später starten dann die regulären Folgen der Tanzshow. Schon gelesen? Let’s Dance 2022: Kandidaten, Tanzprofis, Sendetermine & Drehort – alle Infos zur Staffel!