Let’s Dance 2022: Daniel Hartwich krank! Fällt das Finale aus?

In dieser Staffel von „Let’s Dance“ ist einfach der Wurm drin! In den vergangenen Wochen kam es bei Kandidaten und Profitänzern immer wieder zu Ausfällen aufgrund des Coronavirus. Kurz vor dem Finale der nächste Schock: Moderator Daniel Hartwich ist krank! Fällt die Show an diesem Freitag nun aus?

Erst Juror Joachim Llambi, dann zahlreiche Kandidaten und Profitänzer – viele haben sich im Laufe der Staffel von „Let’s Dance“ mit Corona infiziert. Und selbst Daniel Hartwich hatte es sogar erwischt und musste eine Folgwe aussetzen. Nun fällt der Moderator gesundheitsbedingt erneut aus und kann das Finale nicht präsentieren – welche Krankheit er jedoch hat, wurde nicht verraten.

Jan Köppen ersetzt Daniel Hartwich

Die traurige Nachricht gab das Social-Media-Team von „Let’s Dance“ bekannt. „Leider keine guten Nachrichten vor dem „Let’s Dance“-Finale: Unser lieber Moderator Daniel Hartwich fällt leider krankheitsbedingt aus“, heißt es in dem Post. Ersatz wurde aber bereits gefunden. „Für ihn springt Jan Köppen ein und wird an der Seite von Victoria Swarovski durch den Abend führen. Danke dir fürs Einspringen @jankoeppen. Und gute Besserung an dich, lieber Daniel!“, teilten die Verantwortlichen mit. Jan Köppen ist bereits in der fünften Folge für Daniel Hartwich bei „Let’s Dance“ eingesprungen, als dieser an Corona erkrankte.

Die Fans finden es schade, dass Daniel Hartwich ausgerechnet zum Finale ausfällt. „Das ist echt schade, beste Genesungswünsche an Daniel! Jan wird dich auch ein zweites Mal würdig vertreten heute Abend“, heißt es in einem Kommentar. „Achherje. Sehr schade und das zum Finale. Gute Besserung Daniel“, meint ein anderer User. Und auch, wenn Daniel Hartwich im Finale fehlen wird – der neue „Dancing Star“ wird in jedem Fall gekürt. Wer sich am Ende wohl die Tanz-Krone schnappen wird? Das Finale von „Let’s Dance“ zeigen RTL und RTL+ am Freitag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Let’s Dance 2022: RTL streicht die Show aus dem Programm!