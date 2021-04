Let’s Dance 2021: Wer ist raus? Dieses Tanz-Paar fliegt aus Show 5!

Bei “Let’s Dance” mussten die Promis mal wieder alles geben und fegten in der neuen Folge der Shoer über das Tanzparkett. Doch nun musste ein Promi-Paar das Format verlassen – wen es wohl diesmal getroffen hat?

Egal, ob’s stürmt oder schneit – im „Let’s Dance“ Studio wurde es am Freitag heiß! Unter dem Motto „Sommerparty“ melden sich die zehn Tanzpaare am 9. April, 20:15 Uhr live aus der Osterpause zurück. Wer muss diesmal am Ende des Abends das Tanzduell der Stars verlassen?

Besonders beeindruckt war die Jury von Valentina Pahde und Valentin Lusin. Das Tanz-Paar legte einen sensationellen Slowfox hin und bekam anschließend auch die volle Punktzahl von 30. “Es ist sehr, sehr einfach für mich, es gab diese Staffel keinen besseren Tanz. Einen besseren Slowfox bei ‘Let’s Dance’ zu finden, mir fällt keiner ein. Es war erste Klasse”, schwärmte Motsi Mabuse. Doch ein Tanz-Paar musste die Show auch in dieser Woche verlassen – die wenigsten Anrufe haben Erol Sander und Marta Arndt bekommen und müssen nun ihre Koffer packen.

Das waren die Tänze der fünften Show

Musikerin Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30)

Tango, „Voyage, Voyage“ (Desireless)

Profi-Fußballspieler Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33)

Quickstep, „Summer In The City“ (The Lovin’ Spoonful)

Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33)

Slowfox, „Sunny“ (Boney M.)

Germanistin, Soziologin, Key Note Speakerin & Journalistin Auma Obama (60) und Andrzej Cibis (33)

Rumba, „Kokomo“ (The Beach Boys)

Boxer Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25)

Jive, „Escape” (Rupert Holmes)

Moderatorin, Influencerin & Model Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42)

Salsa, “Margarita” (Wilkens)

“Prince Charming” Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33)

Charleston, “Du Hast Den Farbfilm Vergessen“ (Nina Hagen)

Schauspieler Erol Sander (52) und Marta Arndt (31)

Samba, „All Night Long“ (Lionel Richie)

Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer (68) und Christina Luft (29)

Slowfox, „Summerwind“ (Frank Sinatra)

Musiker Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev (29)

Salsa, „Tequila“ (The Champs)