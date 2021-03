Let’s Dance 2021: Wer ist raus? Dieser Promi fliegt in Show 1!

Bei RTL startete am Freitag die neue Staffel von “Let’s Dance”. In den kommenden Wochen fegen die Promis wieder übers Tanzparkett und wollen “Dancing Star 2021” werden. Doch für einen Star endete die Reise bereits nach der ersten Folge.

Insgesamt 14 Promis sind in der diesjährigen Staffel der beliebten Tanzshow dabei. Nicolas Puschmann, Ilse DeLange, Jan Hofer, Erol Sander, Senna Gammour, Simon Zachenhuber, Lola Weippert, Vanessa Neigert, Rùrik Gislason, Kim Riekenberg, Valentina Pahde, Kai Ebel, Auma Obama und Mickie Krause – sie alle haben ein Ziel und wollen “Dancing Star 2021” werden.

Nicolas Puschmann tanzt mit einem Mann

In der diesjährigen Staffel gab es ein echte Premiere. Denn erstmals wagte sich ein Männer-Paar aufs Tanzparkett: “Prince Charming”-Star Nicolas Puschmann tanz nämlich mit Profitänzer Vadim Garbuzov. Nicht nur bei den Usern im Netz, sondern auch bei den Jury kam das gut an. “Ich liebe es, ich liebe es, ehrlich. Du hast super angefangen. Ich mag deine Energie. Ich freue mich, was von euch noch kommen wird, weil das war Spaß”, sagte Motsi Mabuse. Die beiden holten insgesamt 18 Punkte – für den Auftakt war das nicht die schlechteste Leistung.

Knallhart-Urteil für Mickie Krause

Richtig schief hingegen ging es für Mickie Krause. Seinen Tanz mit Profitänzerin Malika Dzumaev hat sich der Ballermann-Star sicher anders vorgestellt, denn auf den Tanzparkett lief beim Cha Cha Cha nicht alles nach Plan. Bei den Juroren ist die Performance komplett durchgefallen. “Du hast den Cha Cha Cha zerstört”, lautete das Knallhart-Urteil von Juror Joachim Llambi. Er gab sogar nur einen einzigen Punkt – insgesamt kam der Sänger auf nur 7 Punkte.

Welcher Promi muss die Show verlassen?

Bereits in der ersten Show von “Let’s Dance” wurde ein Promi aus der Show rausgewählt. Die Zuschauer haben entschieden: Vanessa Neigert hat die wenigsten Anrufe erhalten! Für sie endet damit bereits die Reise bei “Let’s Dance”. Die anderen Stars kämpfen in der kommenden Folge weiter um den Titel “Dancing Star 2021”. RTL und TVNOW zeigen “Let’s Dance” immer freitags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Let’s Dance 2021: Das sind die Tanzpaare!