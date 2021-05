Let’s Dance 2021: Der Gewinner wurde gekürt!

Wer hat sich die Tanzkrone geholt und wurde „Dancing Star 2021“? Valentina Pahde, Rúrik Gíslason und Nicolas Puschmann sind die Top Drei und tanzten live in „Let’s Dance – Das große Finale“ um den Titel.

Die Finalisten mussten drei Einzeltänze performen (Jurytanz, Lieblingstanz und Final-Freestyle). Dazu gab es ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Paaren und ihren Lieblingstänzen. Außerdem traten die No Angels nach ihrer Reunion als Showact auf und sangen ein Medley aus „Daylight“, „There Must Be An Angel“ und „Rivers Of Joy“.

Das waren die Tänze im Finale

Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33)

Jurytanz: Rumba, No Se Por Que Te Quiero, Ana Belén, Antonio Banderas.

Lieblingstanz: Wiener Walzer, What If I, Meghan Trainor.

Final-Freestyle: Slowfox, Quickstep, Charleston; Marilyn MonroeI: Wanna Be Loved By You, Dimaonds Are A Girls Best Friend, My Heart Belongs To Daddy. Marilyn MonroeI.

„Prince Charming“ Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov (33)

Jurytanz: Tango, Neruda, Rupa & The April Fishes.

Lieblingstanz: Charleston, Du hast den Farbfilm vergessen, Nina Hagen.

Final-Freestyle: Freestyle, Tango, Rumba, Jive; Rocky Horror Picture Show: Sweet Transvestite, Touch A Touch A Touch A Touch Me, Time Warp. Tim Curry, Susan Sarandon, Richard O`Brien.

Profi-Fußballspieler Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33)

Jurytanz: Tango, Let’s Dance, David Bowie.

Lieblingstanz: Jive, Don’t Worry, Be Happy; Bobby McFerrin.

Final-Freestyle: Contemporary, Wiener Walzer, Paso Doble, Rumba; Thor: As The Hammer, Falls, The Dark World Theme, Immigrant Song, Can You See Jane? Brian Tyler, Brian Tyler, Led Zeppelin, Brian Tyler.

Rúrik Gíslason schnappt sich den Sieg

Letzten Freitag verabschiedete sich Simon Zachenhuber im Halbfinale vom Tanzparkett. Zuvor war es Auma Obama. Davor Lola Weippert und Nicolas Puschmann bekam in der 9. Live-Show als zuletzt ausgeschiedener Kandidat eine zweite Chance, da Ilse DeLange verletzungsbedingt den Tanzwettbewerb vorzeitig verlassen musste. Davor schieden Jan Hofer, Mickie Krause, Erol Sander, Kai Ebel, Senna Gammour, Kim Riekenberg und Vanessa Neigert aus. Vergangenes Jahr holte Artistin Lili-Paul-Roncalli (mit Profitänzer Massimo Sinató) den Titel – aber wer hat diesmal den Sieg geholt? Die Zuschauer haben entschieden: Rúrik Gíslason hat die diesjährige Staffel von „Let’s Dance“ gewonnen.