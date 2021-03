Let’s Dance 2021: Das sind die Tänze der zweiten Live-Show!

In der vergangenen Woche starteten die regulären Folgen von “Let’s Dance” bei RTL. In der Show musste Vanessa Neigert gehen, welche bei den Zuschauern nicht überzeugen konnte. Nun steht die zweite Live-Show an.

Nachdem sich Vanessa Neigert letzte Woche bereits von „Let’s Dance“ verabschieden musste, geht die Tanzshow mit 13 Stars und ihren Profitänzern in die zweite Live-Show. Kann sexy Rúrik auch mit seinem ersten Standardtanz glänzen? Wie schlägt sich Mickie Krause beim “Champagner unter den Tänzen“? Und wer kann Jury und Zuschauer diesmal am meisten begeistern?

Das sind die Tänze der zweiten Show

Musikerin Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30)

Rumba, „Time After Time” (Eva Cassidy)

Profi-Fußballspieler Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33)

Wiener Walzer, „Powerful (Major Lazer, Ellie Goulding, Tarrus Riley)

Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33)

Quickstep, „Whatever It Takes” (Milow)

Germanistin, Soziologin, Key Note Speakerin & Journalistin Auma Obama (60) und Andrzej Cibis (33)

Salsa, „Quimbara“ (Celia Cruz)

Sportreporter Kai Ebel (55) und Kathrin Menzinger (32)

Cha Cha Cha, „Sexbomb“ (Tom Jones)

Boxer Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25)

Cha Cha Cha, „Take You Dancing” (Jason Derulo)

Model Kim Riekenberg (26) und Pasha Zvychaynyy (29)

Cha Cha Cha, „Head, Shoulders, Knees & Toes” (Ofenbach, Quarterback)

Moderatorin, Influencerin & Model Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42)

Tango, “Whatever Lola Wants” (Sarah Vaughan)

Sängerin, Entertainerin, Influencerin & Businesswoman Senna Gammour (41) und Robert Beitsch (29)

Jive, “Einmal Um Die Welt“ (Cro)

“Prince Charming” Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33)

Tango, „Breaking Me” (Topic, A7S)

Schauspieler Erol Sander (52) und Marta Arndt (31)

Cha Cha Cha, „You’re The First, The Last, My Everything” (Barry White)

Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer (68) und Christina Luft (29)

Rumba, „Always On My Mind” (Elvis Presley)

Musiker Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev (29)

Quickstep, „Help!“ (The Beatles)

RTL und TVNOW zeigen “Let’s Dance” am Freitag um 20:15 Uhr.