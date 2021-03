Let’s Dance 2021: Das sind die Tänze der vierten Live-Show!

Elf Paare, ein “Boys vs. Girls”-Battle und ein Ziel: Alle wollen am Freitag in der vierten Live-Show von “Let’s Dance” in die nächste Runde. Nun ist auch bekannt, welche Tänze die Promi-Paare auf dem Tanzparkett performen werden.

Neben den emotionalen Einzeltänzen müssen die Stars auch im “Boys vs. Girls”-Battle gegeneinander antreten. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen durch Deutschlands schönste Tanzshow. Wer kommt weiter? Wer muss diesmal das Tanzduell der Stars verlassen?

Das sind die Tänze der 4. Live-Show

Musikerin Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30)

Charleston, Baby Face, Julie Andrews.

Profi-Fußballspieler Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33)

Tango, Believer, Imagine Dragons.

Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33)

Salsa, Flor Palida, Marc Anthony.

Germanistin, Soziologin, Key Note Speakerin & Journalistin Auma Obama (60) und Andrzej Cibis (33)

Cha Cha Cha, Disco Inferno, Tina Turner.

Sportreporter Kai Ebel (55) und Kathrin Menzinger (32)

Slowfox, Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frau’n, Heinz Rühmann.

Boxer Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25)

Paso Doble, Uccen, Taalbi Brothers.

Moderatorin, Influencerin & Model Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42)

Wiener Walzer, Stuck With U, Ariana Grande, Justin Bieber.

“Prince Charming” Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33)

Contemporary, Unsteady, X Ambassadors.

Schauspieler Erol Sander (52) und Marta Arndt (31)

Rumba, Te Busco, Celia Cruz.

Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer (68) und Christina Luft (29)

Samba, Help Yourself, Tom Jones.

Musiker Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev (29)

Tango, Pink Panther Theme, Henry Mancini.

Opening-Tanz der Profitänzer

Dusk Till Dawn, ZAYN, Sia.

RTL und TVNOW zeigen “Let’s Dance” am Freitag um 20:15 Uhr.