Let’s Dance 2021: Das sind die Tänze der Kennlernshow!

Es geht wieder los! 14 Stars wagen sich der Herausforderung und fegen bei “Let’s Dance” über das Tanzparkett. Zum Auftakt zeigt RTL die Kennlernshow. KUKKSI verrät die Gruppentänze der ersten Show.

Endlich wieder “Let´s Dance”: Am Freitag startet die Tanzshow bei RTL. 14 Stars treffen in “Let´s Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow” auf 14 Profitänzer und erfahren, wer mit wem in den nächsten Wochen trainieren, verzweifeln oder gar seine ganz persönliche Heldenreise antreten wird. Zum Auftakt treten die Stars in Gruppentänzen an. Außerdem tanzen “Dancing Star 2020” Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató ihren Tango aus dem letzten Jahr noch einmal im „Let’s Dance“ Studio. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die 13 Liveshows, in der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González.

Das sind die Gruppentänze der Kennenlernshow

Ilse DeLange, Valentina Pahde und Rúrik Gíslason:

Cha Cha Cha, “Hotstuff” (Kygo, Donna Summer)

Kai Ebel, Auma Obama, Simon Zachenhuber:

Tango, „Perhaps, Perhaps, Perhaps“ (Doris Day)

Vanessa Neigert, Nicolas Puschmann:

Quickstep, “Ich Will Nen Cowboy Als Mann” (Gitte Haenning)

Erol Sander, Mickie Krause, Jan Hofer:

Wiener Walzer, “That’s Life“ (Frank Sinatra)

Kim Riekenberg, Lola Weippert, Senna Gammour:

Salsa, “Chantaje“ (Sharika, Maluma)

Welcher Promi sichert sie sich “Wild Card”?

Wer in der “Kennenlernshow” die Jury und Zuschauer am meisten überzeugt, sichert sich die “Wild Card” für die nächste Live-Show: Er oder sie kann in der ersten regulärem Show am 5. März 2021 nicht rausgewählt werden. RTL und TVNOW zeigen “Let’s Dance” immer freitags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Let’s Dance 2021: Diese Promis sind dabei!