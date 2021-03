Let’s Dance 2021: Das sind die Tänze der ersten Show!

Cha Cha Cha, Salsa und Wiener Walzer: Freitag ist endlich wieder “Freutag” mit Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Bei RTL geht die neue Staffel von “Let’s Dance” in die nächste Runde. KUKKSI verrät die Tänze der ersten Live-Show.

Nach dem starken Kennenlernshow-Auftakt geht Deutschlands schönste Tanzshow am 5. März live bei RTL mit der ersten regulären “Let´s Dance”-Folge weiter und die 14 Stars und Profitänzer freuen sich auf ihre ersten Einzeltänze. Es wird ernst, denn am Freitag muss der erste Star die Show bereits verlassen.

Das sind die Tänze der ersten Live-Show

Musikerin Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30)

Wiener Walzer, One And Only, Adele.

Profi-Fußballspieler Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33)

Salsa, Vivir Mi Vida, Marc Anthony.

Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33)

Tango, The Kiss Of Fire, Louis Armstrong.

Germanistin, Soziologin, Key Note Speakerin & Journalistin Auma Obama (60) und Andrzej Cibis (33)

Langsamer Walzer, Natural Woman, Aretha Franklin.

Sportreporter Kai Ebel (55) und Kathrin Menzinger (32)

Quickstep, Im Wagen Vor Mir, Henry Valentino.

Boxer Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25)

Wiener Walzer, Keine Rosen, Teesy.

Model Kim Riekenberg (26) und Pasha Zvychaynyy (29)

Langsamer Walzer, I’m Kissing You, Des’ree.

Moderatorin, Influencerin & Model Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42)

Quickstep, Rama Lama Ding Dong, Rocky Sharpe & The Replays.

Sängerin, Entertainerin, Influencerin & Businesswoman Senna Gammour (41) und Robert Beitsch (29)

Tango, Shut Up, Black Eyed Peas.

“Prince Charming” Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33)

Cha Cha Cha, It’s Raining Men, The Weather Girls, Klaas.

Sängerin Vanessa Neigert (28) und Alexandru Ionel (26)

Salsa, Tres Deseos, Gloria Estefan.

Schauspieler Erol Sander (52) und Marta Arndt (31)

Tango, Vier Jahreszeiten: Winter, Antonio Vivaldi.

Ex-“Tagesschau”-Sprecher Jan Hofer (68) und Christina Luft (29)

Cha Cha Cha, Don’t Go Breaking My Heart, Elton John.

Musiker Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev (29)

Cha Cha Cha, Party Rock Anthem, L.M.F.A.O.

Opening-Tanz der Profitänzer

Blinding Lights Diamonds Ray Of Light, The Weeknd, Rihanna, Madonna.

RTL und TVNOW zeigen “Let’s Dance” am Freitag um 20:15 Uhr.