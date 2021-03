Let’s Dance 2021: Das sind die Tänze der dritten Show

Neues Motto, neue Tänze und 12 Paare in der dritten Live-Show von “Let´s Dance”. Doch welche Stars können die Juroren und die Zuschauer diesmal überzeugen? Und welches Promi-Paar muss am Ende die Show verlassen?

“Born in…” lautet das Motto, denn jedes Paar tanzt zu einem Song aus dem Geburtsjahr des Promis und die Stars erzählen aus ihrer Kindheit. Auf welche Zeitreisen nehmen uns die Stars mit? Showact ist Maite Kelly, die 2011 den Titel holte und anlässlich des Jubiläums “10 Jahre Dancing-Star” ihre Hit-Single “Einfach Hello” performt.

Das sind die Tänze der dritten Show

Musikerin Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30)

Cha Cha Cha, Yes Sir, I Can Boogie, Baccara.

Profi-Fußballspieler Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33)

Jive, Don’t Worry, Be Happy, Bobby McFerrin.

Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33)

Rumba, Endless Love, Luther Vandross, Mariah Carey.

Germanistin, Soziologin, Key Note Speakerin & Journalistin Auma Obama (60) und Andrzej Cibis (33)

Slowfox, Will You Love Me Tomorrow, The Shirelles.

Sportreporter Kai Ebel (55) und Kathrin Menzinger (32)

Paso Doble, You Really Got Me, The Kinks.

Boxer Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25)

Contemporary, I Don’t Want To Miss A Thing, Aerosmith.

Moderatorin, Influencerin & Model Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42)

Jive, Wannabe, Spicegirls.

Sängerin, Entertainerin, Influencerin & Businesswoman Senna Gammour (41) und Robert Beitsch (29)

Slowfox, I Was Made For Loving You, Kiss.

“Prince Charming” Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33)

Slowfox, Enter Sandman, Metallica.

Schauspieler Erol Sander (52) und Marta Arndt (31)

Wiener Walzer, Nights in White Satin, The Moody Blues.

Ex-“Tagesschau”-Sprecher Jan Hofer (68) und Christina Luft (29)

Tango, Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein, René Carol.

Musiker Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev (29)

Rumba, Your Song, Elton John.

Opening-Tanz der Profitänzer

Ain´t No Other Man/Back/SOS/Buttons/Hips Don´t Lie/Sorry/Everytime We Touch, Christina Aguilera/Justin Timberlake/Rihanna/Pussycat Dolls/ Shakira/Madonna/Cascada.

RTL und TVNOW zeigen “Let’s Dance” immer freitags um 20:15 Uhr.