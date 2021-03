Let’s Dance 2021: Darum streicht RTL die nächste Live-Show!

Bei RTL schwingen die Promis jeden Freitag bei “Let’s Dance” das Tanzbein. Doch in dieser Woche müssen die Fans auf eine neue Live-Show verzichten. KUKKSI verrät, was wirklich dahintersteckt.

“Let’s Dance” findet aufgrund der Corona-Pandemie derzeit ohne Publikum im Studio statt. Der Unterhaltungsfaktor ist dennoch groß und auch in diesem Jahr erreicht die Show wieder Mega-Quoten. Die Promis kämpfen auch in der diesjährigen Staffel um den Titel “Dancing Star”. Doch am kommenden Freitag müssen die Zuschauer auf eine neue Live-Show verzichten.

Let’s Dance muss an Karfreitag ausfallen

Grund dafür ist Karfreitag. Es handelt sich dabei um einen stillen Feiertag – es gilt daher ein absolutes Tanzverbot! Das ist in dem Fall gesetzlich geregelt. Und da bei “Let’s Dance” nun mal getanzt wird, darf die Show nicht stattfinden – deshalb muss RTL auch diesmal wie die vergangenen Jahre eine Pause einlegen. “An dem Tag herrscht in ganz Deutschland ein Tanzverbot. Da wäre es also unmöglich, eine Live-Sendung rund ums Tanzen zu senden”, erklärte ein Sendersprecher mal gegenüber t-online. In jedem Bundesland ist das Tanzverbot etwas anders geregelt – in Nordrhein-Westfalen, wo auch “Let’s Dance” stattfinden würde, gilt dieses ganztägig. Die nächste reguläre Live-Show zeigt der Sender dann am 9. April 2021 – Zuschauer müssen also nur eine Woche auf die beliebte Show verzichten.

RTL zeigt ein Special der Show

Zwar gibt es keine Live-Show, aber die Zuschauer müssen dennoch nicht ganz auf "Let's Dance" verzichten. Denn RTL zeigt das Special "Das große Tanz-Alphabet". Die schönsten, besten, emotionalsten und lustigsten Tänze aus den vergangenen "Let's Dance"-Staffeln: In der Osterzeit präsentieren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich die Highlights der Tanzstile von "C" wie "Cha Cha Cha" bis "W" wie "Wiener Walzer". Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beleuchten die Tänze und die Körpersprache. Die Fans von Deutschlands beliebtester Tanzshow dürfen sich auf großartige Tanzparkett-Momente freuen.