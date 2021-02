Let’s Dance 2021: Alle Infos zu Valentina Pahde

Valentina Pahde dürfte vor allem durch die RTL-Serie “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” bekannt sein. In der Daily ist sie in der Rolle “Sunny” zu sehen. Nun schwingt die Schauspielerin bei “Let’s Dance” das Tanzbein.

“Normalerweise schlüpfe ich in verschiedene Rollen, doch jetzt werde ich 100 Prozent Valentina Pahde sein und mich in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer von „Let´s Dance“ tanzen”, sagt Valentina Pahde im Interview mit RTL.

Steckbrief

Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Geburtsdatum: 04. Oktober 1994

04. Oktober 1994 Wohnort: Berlin

Berlin Größe: 1,75m

Das musst du über Valentina Pahde wissen

Valentina Pahde, geboren am 04.10.1994 in München, ist durch die ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“ bekannt geworden, in der sie schon im Alter von drei Jahren abwechselnd mit ihrer Zwillingsschwester Cheyenne von 2002 bis 2006 vor der Kamera stand. Neben Schule, erfolgreichem Abitur und zahlreichen Schauspielcoachings drehte sie ab 2010 für die ARD-Serie “Marienhof“, den Kinofilm „Fack ju Göthe“, arbeitete regelmäßig als Model und hat sich zusammen mit Cheyenne zusätzlich eine Gesangskarriere aufgebaut.

Aktuell gehört das Multitalent seit 2014 als „Sunny“ zum Hauptcast der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ – Deutschlands Daily Nummer 1. Sie spielt die Enkelin von „Jo Gerner“ und gehört damit zum beliebten und gefürchteten Gerner-Clan. Weiterhin drehte sie u. a. parallel zu GZSZ bei „Soko München“ (ZDF), „Schulmädchen“ (RTL) und ist als Designerin sowie erfolgreiche Influencerin tätig.

Auf Instagram inspiriert sie über 750.000 Follower mit ihren Postings u. a. über Beauty, Food und Fashion. Dazu gewährt sie einen Einblick in ihren privaten Alltag. Denn selbst in ihrer Freizeit gibt es keine Pause: Von Kickboxen bis Eiskunstlauf beherrscht die sportliche Schauspielerin alles. Von 2017 bis 2019 war sie mit Cheyenne und der Erfolgsshow „Holiday On Ice“ in Deutschland und Österreich auf Tour. Damit verzauberten beide die Zuschauer auf dem Eis.

Im Januar 2019 eröffnete Valentina Pahde gemeinsam mit ihrer Mutter Samanda „Feinkost Pahde“ in München. 2020 übernahm Valentina Pahde die titelgebende Hauptrolle der TVNOW-Eventserie „Sunny – Wer bist Du wirklich?“ – dem bis heute erfolgreichsten fiktionalen Neustart auf TVNOW, für den sie auch den Titelsong einsang. RTL und TVNOW zeigen die neue Staffel von “Let’s Dance” ab dem 26. Februar 2021 immer freitags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Let’s Dance 2021: Diese Promis sind dabei!