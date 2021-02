Let’s Dance 2021: Alle Infos zu Nicolas Puschmann

Mit Nicolas Puschmann (29), der schwul lebt und liebt und 2019 durch das Gay-Dating Format „Prince Charming“ bekannt wurde, wird bei der diesjährigen „Let’s Dance“ Staffel erstmals ein Mann mit einem Mann tanzen.

Nicolas Puschmann: “Ich denke, für viele Zuschauer wird es eine neue Erfahrung sein, zwei Männer tanzen zu sehen. Auch ich habe selbst bislang noch keine klassische Tanzerfahrung mit einem Mann, aber freue mich sehr darauf. Und ehrlich, was ist dabei schon anders? Mensch tanzt mit Mensch. Liebe und die Leidenschaft fürs Tanzen kennt kein Geschlecht. Das wird der Hammer!”

Steckbrief

Beruf: TV-Star

TV-Star Geburtsdatum: 01. April 1991

01. April 1991 Wohnort: Düsseldorf

Düsseldorf Größe: 1,83m

So tickt Nicolas Puschmann privat

Nicolas Puschmann wurde 1991 in Hamburg geboren und ist gelernter Veranstaltungskaufmann. Bekannt wurde der 29-Jährige im Jahr 2019 als der erste „Prince Charming“ (TVNOW, VOX) der gleichnamigen Dating-Show im deutschen Fernsehen.

Nachdem Nicolas im Jahr 2011 seine schulische Laufbahn mit seinem Abitur beendete, ging er für ein Jahr nach London, um sich dort im sozialen Bereich zu engagieren. Als er im Jahr 2017 seine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann erfolgreich abschloss, ahnte Nicolas noch nicht, dass er nur zwei Jahre später den Schritt in die Öffentlichkeit gehen würde. Dem breiten Publikum wurde der gebürtige Hamburger als der „Prince Charming“ in der ersten Ausgabe des gleichnamigen, international erfolgreichen Dating-Formats für schwule Männer bekannt und blieb mit seinem Auserwählten über ein Jahr zusammen. Sowohl das Format als auch Nicolas Puschmann als Person wurden im Jahr 2020 mit dem renommierten Grimme Preis ausgezeichnet.

Seit seiner Teilnahme zählt Nicolas zu den bekanntesten “TV-Newcomern“ Deutschlands. In der NDR Talk Show (2020, NDR) sprach er mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt über seine plötzliche Bekanntheit und den Wunsch, dass ein Kuss zwischen zwei Männern nicht mehr als ungewöhnlich wahrgenommen wird. An der Seite von Laura Dahm moderierte er das Prominent!-Spezial vom Berliner CSD 2020. Seine Kochkünste stellte Nicolas neben Sängerin Vanessa Mai und Comedian Markus Krebs bei „Grill den Henssler“ (2020, VOX) unter Beweis. Auch in der Spezial-Ausgabe von „Das Perfekte Dinner“ (2020, VOX) machte der erste homosexuelle Bachelor mit seinem damaligen Partner eine gute Figur.

Neben diversen TV-Auftritten setzt sich Nicolas unter anderem an Schulen gegen Diskriminierung und für mehr Toleranz ein. Trotz seiner Bekanntheit arbeitet Nicolas zudem nach wie vor in seinem „alten" Job als Medizinprodukteberater bei einem großen Pharmaunternehmen. RTL und TVNOW zeigen die neue Staffel von "Let's Dance" ab dem 26. Februar 2021 immer freitags um 20:15 Uhr.