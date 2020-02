Nun mussten sich die Promis beweisen! In der vergangenen Woche lernten sich die Kandidaten und Profitänzer kennen. Nun ging es zusammen aufs Tanzparkett – doch diesmal musste ein Star schon wieder die Show verlassen.

Nach dem Auftakt der großen Kennenlern-Show ging die Tanzshow bei RTL mit der ersten regulären „Let´s Dance“-Folge weiter. Die Paarungen standen fest und die 14 Stars und Profitänzer freuten sich auf ihre ersten Einzeltänze zu zweit.

Lili Paul-Roncalli legt Mega-Performance hin

Eine besonders gute Performance legte Lili Paul-Roncalli auf das Tanzparkett. Die Beauty bekam danach nicht nur Standing Ovations, sondern konnte auch bei der Jury auf ganzer Linie überzeugen. Sogar von dem sonst so engen Joachim Llambi gab es diesmal ein fettes Lob. „Mit dieser Performance werden sich die anderen Teilnehmer die ganze Staffel jetzt messen müssen“, sagte der Juror. Jorge Gonzalez war ebenfalls hin und weg: „Das war eine Mischung zwischen Eleganz, Feuer, Sexyness. Du hast mit deinem Körper eine super Kontrolle. Das hat alles funktioniert, von Kopf bis Fuß.“ Die Zirkus-Artistin und Profitänzer Massimo Sinató räumten insgesamt 27 Punkte ab.

Dieser Promi muss gehen

Es wurde ernst denn am Freitag muss der erste Star die Show bereits verlassen. Und dann war es soweit: Victoria Swarovski und Daniel Hartwich haben verkündet, wer schon nach der ersten Show gehen muss. Erwischt hat es Steffi Jones und Robert Beitsch, welche die wenigsten Anrufe bekommen haben. Die anderen Kandidaten kämpfen in der nächsten Folge weiter um den Titel „Dancing Star 2020“. RTL und TVNOW zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Laura Müller: So sah die Wendler-Freundin früher aus!