Bei „Let’s Dance“ mussten die Promis in der sechsten Show alles geben und fegten über das Tanzparkett. In der Sendung konnten vor allem Tijan Njie und Kathrin Menzinger punkten, welche dann sogar die Höchstzahl an Punkten bekamen. Doch wer muss diesmal gehen?

Noch einmal tanzen, bevor es in die Osterpause ging: Neun Promis waren noch im Rennen und alle möchten „Dancing Star 2020“ werden – auf dem Parkett gaben sie dafür alles. Salsa, Slowfox, Jive – zu romantischen Hits aus aller Welt stellten sie unter dem Motto „Love Week“ ihr tänzerisches Können unter Beweis.

30 Punkte für Tijan Njie und Kathrin Menzinger

Tijan Njie und Kathrin Menzinger haben einen krassen Rekord gebrochen. Mit ihrem Jive konnten sie die Jury regelrecht umhauen und bekamen dafür sogar 30 Punkte. „Kann man nicht besser machen. Wenn man hier jetzt meckern würde… […] Machen wir hier aber nicht. Kommt euch eure 30 Punkte abholen“, erklärte sogar Joachim Llambi.

Welcher Promis muss diesmal gehen?

Doch nicht alle Kandidaten konnten diesmal die Zuschauer überzeugen. Soeben haben Victoria Swarovski und Daniel Hartwich verkündet, für welchen Promis es diesmal nicht gereicht hat: Ulrike von der Groeben bekam die wenigsten Anrufe und muss die Show deshalb verlassen.

Das waren die Tänze

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39): Quickstep, Liebeskummer lohnt sich nicht, Siw Malmqvist.

TV-Persönlichkeit & Model Laura Müller (19) und Christian Polanc (41): Jive, Dein Ist Mein Ganzes Herz, Heinz Rudolf Kunze.

Moderatorin Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (33): Slowfox, Ich Liebe Das Leben, Vicky Leandros.

Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (30): Paso Doble. I Was Made For Lovin’ You, KISS.

Model Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32): Tango, Bang, Bang, Nancy Sinatra.

„Last Man Standing“ Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32): Jive, Dance With Me Tonight, Olly Murs.

Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32): Contemporary, You Go Your Own Way, Fleetwood Mac.

Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31): Jive, Crazy Little Thing Calles Love, Queen.

Schauspieler Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30): Salsa, Eres Mi Sueño, Carlo Supo.