Let’s Dance 2020: Wer ist raus? Dieser Promi fliegt aus Show 5!

Bei „Let’s Dance“ standen die 90er Jahre im Mittelpunkt. Es gab außerdem ein Comeback von Loiza Lamers, die für John Kelly nachgerückt ist – er konnte aufgrund eines Krankheitsfalls in seiner Familie nicht mehr zu „Let’s Dance“ zurückkehren kann. Kassetten, Buffalos, „Eurodance“, „Grunge“ oder Partyhits – die 90er sind unvergesslich.

Bei „Let’s Dance“ tanzt Laura Müller eigentlich mit Christian Polanc. Der Profitänzer ist jedoch krankheitsbedingt ausgefallen. „Ich kann leider nicht dabei sein, bin aber zuversichtlich, dass ich nächste Woche wieder mit Laura trainieren kann“, teilte er davor in einer Videobotschaft mit. Doch für Ersatz war schnell gesorgt: Robert Beitsch sprang ein und brachte mit Laura Müller den Contemporary auf die Bühne.

Welcher Kandidat ist ausgeschieden?

Die Kandidaten mussten ihr Tanztalent wieder unter Beweis stellen. Doch auch diesmal muss sich wieder ein Kandidat verabschieden. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich haben soeben die Entscheidung verkündet: Sükrü Pehlivan und Alona Uehlin haben die wenigsten Anrufe bekommen und muss die Show verlassen.

Das waren die Tänze der Show

Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39): Langsamer Walzer, Je Suis Malade, Lara Fabien.

Laura Müller (19) und Christian Polanc (41): Contemporary, Hijo de la Luna, Loona.

Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (33): Cha Cha Cha, Believe, Cher.

Luca Hänni (25) und Christina Luft (30): Slowfox, Tearin‘ Up My Heart, NSYNC.

Sükrü Pehlivan (47) und Alona Uehlin (30): Wiener Walzer, When A Man Loves A Woman, Michael Bolton.

Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32): Charleston, Cotton Eye Joe, Rednex.

Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32): Quickstep, Flying, Nice Little Penguins.

Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32): Salsa, La Vida Es Un Carnaval, Celia Cruz.

Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31): Samba, I Just Can’t Wait to Be King, König der Löwen OST.

Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30): Rumba, Babe, Take That.

RTL und TVNOW zeigen „Let’s Dance“ immewr freitags um 20:15 Uhr.