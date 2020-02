Let’s Dance 2020: So trafen Wendler und Pocher aufeinander!

Bei RTL lief am Freitagabend die Kennlern-Show von „Let’s Dance“. Die Promis wissen nun, mit welchem Tanzprofi sie in den kommenden Wochen das Tanzbein schwingen werden. Michael Wendler untertstützt Laura Müller, welche als Kandidatin an der Show teilnimmt. Dort traf der Schlagersänger auf Oliver Pocher – zumindest indirekt.

Schon seit mehreren Wochen gibt es einen Zoff zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler. Der Comedian parodiert dem Musiker seit Januar – und das geht ihm total gegen den Strich. Doch warum macht Oliver Pocher das überhaupt? „Es geht nicht nur um Fans, sondern um ganz Deutschland. Die Leute rufen ‚Egal‘, werfen sich Herzchen zu oder zeigen sich mit einem Face-Filter. Hauptsache die Leute haben Spaß dabei. Wir haben genug andere Sachen – von Thüringen-Wahl bis Corona-Virus. Da tut uns etwas Wendler allen gut“, sagte er bei der Store Opening von Iqos im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Kein direkter Schlagabtausch

Die Fans fragten sich davor, ob Oliver Pocher nun auch bei „Let’s Dance“ vorbei schauen wird. Direkt im Anschluss lief „Darf er das? – Die Chris Tall Show“, in welcher Oliver Pocher zu Gast war. Während „Let’s Dance“ schalteten Daniel Hartwich und Victoria Swarovski zu Chris und seinen Gästen – dort kam natürlich auch Oliver Pocher zu Wort. „Ist der Michael auch da?“, fragte der Comedian. Und Michael Wendler? Er verlor darüber kein einziges Wort. Eine Konfrontation vor laufenden Kameras gab es also nicht.