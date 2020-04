Let’s Dance 2020: Dieser Promi fliegt aus Show 7!

Noch acht Stars kämpften bei „Let’s Dance“ um den Titel „Dancing Star 2020“. Doch für einen Promi war auch diesmal wieder Schluss: Daniel Hartwich und Victoria Swarovski verkündeten soeben, wer die Show verlassen muss.

Neben den Einzeltänzen traten die acht Paare außerdem – natürlich in gebotenem Abstand – in einem Jury-Teamtanz an: Showact im Studio war der frisch gekürte DSDS-Gewinner Ramon Roselly mit seinem Siegersong „Eine Nacht“.

Das waren die Tänze in der Show

Paul-Roncalli und Massimo Sinató: Samba, Pon De Replay, Rihanna.

Samba, Pon De Replay, Rihanna. Laura Müller und Christian Polanc: Rumba, Make You Feel My Love, Adele.

Rumba, Make You Feel My Love, Adele. Luca Hänni und Christina Luft: Rumba, Avant Toi, VITAA & SLIMANE.

Rumba, Avant Toi, VITAA & SLIMANE. Loiza Lamers und Andrzej Cibis: Paso Doble, Rhtythm Is A Dancer, Snap!

Paso Doble, Rhtythm Is A Dancer, Snap! Moritz Hans und Renata Lusin: Contemporary, Apologize, Timbaland ft. OneRepublic.

Contemporary, Apologize, Timbaland ft. OneRepublic. Ilka Bessin und Erich Klann: Tango, Palladio Allegretto, Jenkins.

Tango, Palladio Allegretto, Jenkins. Tijan Njie und Kathrin Menzinger: Slowfox, Fly Me To The Moon, Frank Sinatra.

Slowfox, Fly Me To The Moon, Frank Sinatra. Martin Klempnow und Marta Arndt: Slowfox, My Girl, The Temptations.

Welcher Promis muss diesmal gehen?

Nun wurde die Entscheidung verkündet: Loiza Lamers und Andrzej Cibis müssen diesmal „Let’s Dance“ verlassen. In der letzten Woche musste sich Ulrike von der Groeben vom Tanzparkett verabschieden. Davor waren es Sükrü Pehlivan, Loiza Lamers, Aílton, Sabrina Setlur und Steffi Jones. Loiza Lamers durfte für den aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen John Kelly zurück aufs Tanzparkett. Die nächste Folge von „Let’s Dance“ zeigen RTL und TVNOW am nächsten Freitag um 20:15 Uhr.