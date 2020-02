Let’s Dance 2020: Darum nimmt Laura Müller wirklich an der Show teil!

Es geht wieder los: Bei RTL startet am 21. Februar 2020 die neue Staffel von „Let’s Dance“. Zu den Kandidaten zählt auch Laura Müller. Nun hat die Freundin von Michael Wendler verraten, weshalb sie wirklich an der Show teilnimmt.

Nach dem „Sommerhaus der Stars“ ist Laura Müller wieder in einer RTL-Show zu sehen – diesmal jedoch ganz ohne Michael Wendler. Bei „Let’s Dance“ wird sie in den kommenden Wochen das Tanzbein schwingen – aber warum macht sie da überhaupt mit? „‚Let’s Dance‘ war ein Traum von mir. Ich verfolge die Sendung schon seit einigen Jahren und liebe das Format. Dass ich jetzt tatsächlich dabei sein darf, ist für mich noch unvorstellbar“, erzählt Laura Müller im Interview mit RTL.

Laura Müller will die Staffel gewinnen

Die Influencerin hat ein ganz klares Ziel und will als Siegerin aus der Staffel gehen. „Ich nehme an der Show nicht teil, um nur ein bisschen herum zu tanzen. Natürlich habe ich den Wunsch zu gewinnen. Ich weiß, dass ich nicht so viele Fans habe wie andere. Ich bin einfach noch nicht so bekannt wie meine Mitstreiter. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, ganz viele Punkte zu erhaschen und möglichst weit zu kommen“, so die 19-Jährige.

Michael Wendler unterstützt sie

Und wie geht sie damit um, dass sie ohne Michael an dem Format teilnehmen wird? „‚Let’s Dance‘ ist ein sehr edles Format. Es ist für mich sehr besonders, dass ich da mitmachen darf. Es ist eine Chance mich selbst zu zeigen – ohne Michael. Ich hoffe, dass die Leute mich besser kennenlernen und vielleicht auch ihre Meinung über mich ändern. Ich finde es auch schön, dass man nicht ganz alleine vor dem Publikum steht, weil man den Tanzpartner an der Seite hat. Man teilt sich die Nervosität“, sagt sie.

Unterstützung bekommt sie aber dennoch von ihrem Liebsten, welcher auch bei einigen Shows dabei sein wird. „Er wird nicht zu allen Shows kommen, weil er zurück in die USA fliegt. Aber natürlich wird er bei einigen Shows auch dabei sein. Michael ist eine große Stütze und ich bin froh, dass er vor allem in den ersten Shows dabei ist. Dann kann man sich da gut reinfinden und danach auch allein durchstarten“, so Laura Müller. RTL und TVNOW zeigen „Let’s Dance“ ab dem 21. Februar 2020 immer freitags um 20:15 Uhr.