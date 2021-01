Letztes Jahr nutzte Leoni Baltz ihre Chance, um bei DSDS als Superstar groß herauszukommen und berühmt zu werden. Doch nun macht die selbst ernannte Barbie mit einer ganz anderen Story für unglaubliche Schlagzeilen. Sie wurde nämlich von ihrem Ex heftig misshandelt und zugerichtet. Via Instagram macht sie die schlimme Beziehung öffentlich.

Als Leone Baltz alias ,,Leoni G” auf der Bühne von DSDS stand, wusste man nichts von ihrer schlimmen Vergangenheit. Sie wollte ganz groß raus kommen und berühmt werden. Doch der Recall in Sölden war dann Endstation – sie stieg freiwillig aus. Mit einem erschreckenden Instagram-Beitrag sorgt sie jetzt für Empörung und sehr viel Trauer.

Leoni Baltz geht an die Öffentlichkeit

Normalerweise kennt man die Blondine nur top gestylt und gut aussehend. Doch dieser Instagram-Beitrag war ein echter Schock für viele User. Auf dem Bild ist die Beauty zu sehen – überseht von blauen Flecken im Gesicht weint sie grausam vor sich hin. ,,Ich wurde vor ca. 3 Jahren fast wöchentlich zum Opfer eines gewalttätigen Lebenspartners. […] Erst nach Monaten zeigte er sein wahres Gesicht, und fing an, durch banale Themen mich zusammen zu treten und letzten Endes mir ins Gesicht zu schlagen, mich vom Balkon zu stoßen, Treppen runter zu treten und mich mit Gegenständen anzugreifen,” schrieb sie zu dem grausamen Foto.

User sind fassungslos

Natürlich sorgte der Beitrag für ordentlich Reichweite und Entsetzen bei vielen anderen Usern. Die Kommentare unter dem Foto hat sie zwar ausgeschalten, dennoch reagierten eine ganze Menge Leute auf den Beitrag. In ihrer Story hat sie ein paar Reaktionen kommentiert. So meldeten sich viele Influencer bei ihr und zollen der Beauty Respekt, dass sie ihre private Geschichte öffentlich macht. So schrieb eine Userin ,,Und mal wieder zeigst du wahre Stärke…”. Schon gelesen? RTL verschiebt DSDS und Dschungelshow.