Leni Klum: Sie zeigt erstmals ihren Freund!

Die Tochter von Heidi Klum getraut sich immer mehr in die Öffentlichkeit. Am Sonntag war Valentinstag – der Tag der Liebe. Prompt postete die 16-Jährige Bilder von sich und ihrem Freund via Instagram. Natürlich waren ihre Fans hellauf begeistert von den Schnappschüssen. Das erste Mal sah man ihren Freund Aris Rachevsky.

Erst letztes Jahr wagte sie den Weg in die Öffentlichkeit, nun zeigt sie sich nicht nur auf Titelbildern wie beispielsweise der ,,Vogue”, sondern teilt auch private Momente via Social Media. So postete sie süße Schnappschüsse von sich und ihrem Freund Aris.

Leni Klum zeigt ihren Freund

Nachdem die Fashion Week in Berlin zu Ende gegangen war, flog sie wieder zurück nach Los Angeles. Dort wartete schon jemand ganz Besonderes auf sie. Nämlich ihr Freund Aris Rachevsky. Die beiden sollen mittlerweile schon seit mehreren Monaten zusammen sein. Am Sonntag war der Tag der Liebe – Valentinstag. Und da gab es eine süße Liebeserklärung von Leni Klum an ihren Aris. Sie postete nämlich auf ihrem Instagram-Account drei süße Schnappschüsse der beiden und schrieb “I love you” dazu. Natürlich waren die Fans hin und weg davon.

Was sagt Opa Klum zu ihrem Freund?

Natürlich hat Leni ihren Schwarm auch schon Opa Günther Klum vorgestellt. ,,Die Leni hat ihn mir vor einiger Zeit kurz vorgestellt – als wir über FaceTime miteinander gesprochen haben. Sie meinte plötzlich: ‘Hier ist übrigens mein Freund.’ Er machte einen netten Eindruck. Mal schauen, was sich da entwickelt”, sagte der 75-Jährige der Bild-Zeitung. Schon gelesen? GNTM 2021: So geht Maria Schimanski mit dem Exit um!